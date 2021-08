Elisabetta Gregoraci stupisce in bikini: il dettaglio non mente

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci è tornata al centro dell’attenzione mediatica per via del suo riavvicinamento a Flavio Briatore. Ad oggi, ancora non si è capito se i due stanno davvero insieme ma quello che è certo è che continuano a non perdersi di vista. Attualmente, la show girl sta trascorrendo le sue vacanze ad Ibiza e ogni giorno non smette di regalare scatti bollenti ai suoi fan. E proprio guardando con attenzione uno di questi che un dettaglio non è passato inosservato.

Elisabetta Gregoraci la foto postata su Ig fa il pieno di like e di messaggi

Elisabetta Gregoraci si sta godendo le sue vacanze ad Ibiza. E nelle ultime ore ha pubblicato una foto su Instagram, dove si può ammirare in tutta la sua bellezza. La splendida conduttrice indossa un bikini, molto sexy e con una fantasia particolare. Il tutto messo in risalto da un fisico mozzafiato e addominali scolpiti.

Accanto all’immagine, Elisabetta ha scritto: “Discovering Ibiza…”, ovvero “Alla scoperta di Ibiza”. Inutile dire la reazione dei fan che davanti a tanta bellezza si sono praticamente scatenati. Moltissimi i like e i commenti, in particolar modo un utente le ha detto: “Ma la tua bellezza?! 😍 illumini le mie giornate❤️ sei tanto speciale Ely

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Cosa c’è di vero sul ritorno di fiamma con Briatore?

E’ da giorni che si parla di un ritorno di fiamma tra Briatore e la Gregoraci. I due si sono sposati nel lontano 2008, dopo circa due anni di fidanzamento. Nel 2010, invece, la splendida show girl calabrese è diventata mamma di Nathan Falco, nato proprio dalla relazione con il potente imprenditore. Qualche anno dopo, hanno deciso di lasciarsi ed hanno firmato le carte della separazione a dicembre 2017.

Lo scorso anno, dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, sono uscite fuori tante voci, tra cui la presenza di un contratto segreto che li vede ancora legati. Nello stesso tempo, però, all’interno del reality si è avvicinata molto a Pierpaolo Pretelli ma tra di loro non c’è mai stato nulla. Ad oggi, con Flavio ancora non si è capito se questo riavvicinamento c’è o meno anche perché entrambi per ora preferiscono restare in silenzio.