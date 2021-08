Un anno fa Manila Nazzaro criticava il GF Vip: “Arma a doppio taglio”, ora è una concorrente

Manila Nazzaro dopo Temptation Island

Chi ha seguito l’edizione 2020 di Temptation Island sa perfettamente che l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha partecipato al reality show delle tentazioni insieme al compagno Lorenzo Amoruso.

In quell’occasione oltre ad uscire dalla trasmissione Mediaset più innamorata di prima, la donna è riuscita anche a ritrovare quella popolarità ed affetto del pubblico che aveva perso negli anni. Quando lo scorso agosto il giornalista Francesco Fredella ha riportato la voce della coppia Nazzaro-Amoruso al Grande Fratello Vip 5, la diretta interessata ha fatto una precisazione. Andiamo a vedere nello specifico cos’altro ha confidato la donna.

Le precedenti dichiarazioni di Manila Nazzaro

Esattamente un anno fa alla notizia di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 5 con il compagno Nicola Amoruso, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro non è sembrata entusiasta.

“Grande Fratello Vip? Sarebbe una arma a doppio taglio, potrebbe stancare il pubblico o farlo ulteriormente incuriosire. Non ho mai nascosto che vorrei provare l’esperienza del GF Vip, che, come Temptation Island, è una grande vetrina. Credo, però, di aver anche dimostrato di avere una maturità per fare altre cose. Io in televisione ci ho sempre lavorato, ora la mia ambizione sarebbe quella di avere uno spazio mio”, ha detto la donna. Per poi continuare così: “Di sicuro, se potessi rimanere ancora a lavorare con Maria, per me sarebbe molto bello”.

GF Vip 6: il presunto cast

A distanza di dodici mesi la situazione sembra essere cambiata e Manila Nazzaro avrebbe cambiato idea: “Vorrei provare l’esperienza”. Di conseguenza, da lunedì 13 settembre 2021 l’ex Miss Italia varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Insieme a quest’ultima ci dovrebbero essere anche: Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Anna Lou Castoldi, Giucas Casella, Nicola Pisu, Jo Squillo, Soleil Sorge. Pure: Tommaso Eletti, Moreno Donadoni, Davide Silvestri, Raffaella Fico e le principesse etiopi Jessica, Clarissa (“Charlie”) e Lucrezia (“Lulu”) della dinastia Haile Selassie. C’è da sottolineare che al momento sono solo dei rumors e i nomi appena scritti non sono del tutto ufficiali.