Grave lutto per Massimo Lopez: “Mio fratello Giorgio se n’è andato” il video commuove tutti (VIDEO)

In queste ore è venuto a mancare Giorgio Lopez, fratello di Massimo Lopez ed il grave lutto è stato annunciato direttamente dall’attore attraverso il suo profilo Instagram. Invece di chiudersi in un rigoroso silenzio, l’attore ha deciso di rendere pubblico il suo dolore.

A tal proposito, infatti, ha pubblicato un video nel quale ha annunciato la triste perdita. Al di sotto del post in questione, naturalmente, sono intervenuti numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, i quali hanno voluto mostrare il loro dispiacere e la loro vicinanza.

Il lutto di Massimo Lopez: muore il fratello Giorgio

Questa mattina all’alba si è spento Giorgio Lopez, aveva 74 anni e lascia dietro di sé una carriera davvero ricca e interessante. Al momento, non sono state rese note le cause del decesso. A dare l’annuncio circa il grave lutto è stato lo stesso Massimo Lopez. Quest’ultimo ha esordito dicendo che suo fratello se ne fosse andato, tuttavia, il suo animo non si è spento. La sua grinta, la forza e la determinazione, che hanno sempre contraddistinto il suo carattere, continueranno a farsi sentire.

Massimo ha detto che il mondo dello spettacolo ha perso un grande artista. Una persona umile e piena di talento che è stata in grado di ricoprire ruoli davvero importanti. Nel corso della sua vita, infatti, ha offerto la sua voce a Dustin Hoffman, Danny De Vito è John Cleese. È stato un grande attore, regista e produttore. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo_Lopez (@massimolopezreal)

Il mondo dello spettacolo costernato dal dolore

I suoi figli, Gabriele e Andrea, hanno pubblicato un post su Facebook in cui hanno diramato la notizia. I due hanno definito il loro genitore come un lottatore encomiabile. Adesso che è passato a miglior vita potrà sicuramente dare libero sfogo alla sua più grande passione, ovvero, quella di recitare. Naturalmente, sono state moltissime le persone che hanno commentato il grave lutto, sia al di sotto di questo post, sia al di sotto nel video registrato da Massimo Lopez qualche ora fa.

Tra i commenti non è possibile ignorare quelli di Mara Venier, Sergio friscia, Eros Ramazzotti, Milena Miconi e tanti altri. Intanto, l’attore ha deciso di fare il suo ultimo saluto al fratello condividendo tra le sue Instagram stories alcuni dei momenti più salienti della sua carriera. In particolar modo, sono presenti delle interviste rilasciate da Giorgio qualche tempo fa.