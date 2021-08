Raffaella Carrà, spuntano gli ultimi vocali da “brividi” all’amica

Spuntano gli ultimi vocali wozap di Raffaella Carrà

Sono trascorsi quasi due mesi da quando Raffaella Carrà è venuta a mancare. A portarla via all’età di 78 anni un tumore ai polmoni, tenuto nascosto fino ad oggi. La conduttrice si è sempre mostrata al suo pubblico allegra e felice, nascondendo quelle ferite che da tempo la logoravano dentro. Dopo la pubblicazioni di alcuni suoi scatti prima della morta, ora una sua cara amica ha voluto ricordarla mostrando dei vocali da brividi.

Il ricordo di Alessandra De Stefano

Un’amica di Raffaella Carrà, la giornalista Alessandra De Stefano, ha voluto ricordare la grande artista mostrando a tutti il contenuto di alcuni messaggi che si sono scambiate prima che la conduttrice venisse a mancare. Un ricordo doloroso ma allo stesso tempo che le fa rivivere i bei momenti trascorsi insieme.

Pochi sanno infatti che le erano legate moltissimo dopo che per caso si sono conosciute in un supermercato 4 anni fa. Raffaella oltre ad essere una grande appassionata di musica e spettacolo pare seguisse anche con amore lo sport, in particolare il ciclismo. “Era tifosissima di Filippo Ganna. E’ nata un’amicizia speciale, ho scoperto una donna generosa e coraggiosa. Mi manca molto”, ha concluso.

Gli ultimi vocali di Raffaella all’amica

La De Stefano ha voluto rivelare un dettaglio sull’amica di cui nessuno fino ad oggi ne era a conoscenza. Poco prima di morire Raffaella Carrà e la giornalista sportiva si sono scambiate dei messaggi, precisamente dei wozap vocali. Le due donne, sembra non si sentissero solo per discutere di lavoro come già detto in precedenza, ma anche per confidenze.

Raffaella sembra l’avesse contatta poco prima di morire per chiederle delle sue vacanze e di come avesse trascorso questa estate 2021. Alessandra la ricorda con molta commozione e tanto dolore. Infatti, mai avrebbe pensato che a distanza di pochi giorni la sua cara amica non ci fosse più e per sentire la sua voce avrebbe dovuto ricorrere a questi ricordi. Ecco le sue ultime parole sulla conduttrice: “Siamo state molto vicine l’una all’altra ma io sono sempre stata ad un passo indietro perchè penso che il mistero intorno ai grandi personaggi vada rispettato”.