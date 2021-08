Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono lasciati, lui fa un annuncio ufficiale: “Le cose cambiano e finiscono” (FOTO)

Per settimane non si è fatto altro che parlare della possibile crisi tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Gli utenti del web avevano cominciato a notare delle cose sospette sui social, ma i due avevano preferito mantenere un profilo basso. Adesso, però, è giunto il momento della verità.

Luca, infatti, ha deciso di pubblicare un post su Instagram in cui ha annunciato in modo ufficiale la fine della storia con la sua fidanzata. Il giovane ha dipinto un quadro della situazione molto nitido e semplice. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

L’annuncio di Luca Onestini

In queste ore, Luca Onestini ha pubblicato un post in cui ha mostrato una foto in compagnia di Ivana Mrazova. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia piuttosto esaustiva. Il giovane ha esordito dicendo di aver vissuto una storia stupenda con lei. Tuttavia, ad un certo punto della loro vita, i due hanno compreso di non essere fatti l’uno per l’altra. Le cose, purtroppo, talvolta cambiano e finiscono e questo è proprio quello che è accaduto alla loro relazione. La decisione di separarsi, dunque, sembrerebbe essere stata presa di comune accordo da entrambi.

Nel post, infatti, Luca ci ha tenuto a precisare che tra loro sia rimasto tantissimo affetto.. Anche se l’amore è giunto al capolinea, continuerà a restare il rispetto e il ricordo di quello che hanno vissuto. In questi anni, infatti, i due protagonisti si sono regalati emozioni fantastiche che, tuttavia, sono 0passate. Adesso entrambi p0ossono guardare avanti senza rimorsi e senza rimpianti. (Continua dopo il post)

Il silenzio di Ivana Mrazova

Durante gli ultimi mesi, inoltre, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno provato ad aspettarsi e a supportarsi a vicenda nella speranza che la bufera passasse. Questo è’ il motivo per il quale i fan hanno notato dei comportamenti strani da parte dei due protagonisti. Ad ogni modo, malgrado questi tentativi, non è stato possibile ricucire il rapporto, così i due hanno preso di comune accordo la decisione di interrompere la relazione. Se Onestini, però, è stato così esplicito, lol stesso non può dirsi per la modella.

La Mrazova, infatti, in queste ore ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha detto di essere un po’ assente a causa di alcuni problemi familiari, tuttavia, non è voluta entrare nel merito della vicenda. Inoltre, non ha neppure fatto menzione della fine della storia d’amore. Non ci resta che attendere per vedere se commenterà la vicenda.