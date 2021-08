Luca Onestini annuncia la rottura con Ivana, ma qualcosa non torna: “Tutto finto, gli amici di lei schifati” (FOTO)

Ieri pomeriggio, Luca Onestini ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato la rottura con Ivana Mrazova. Tra i due le cose già non andavano bene da un po’ di tempo, tuttavia, solo in queste ore pare abbiano deciso di porre fine alla loro storia.

Sul web, però, c’è chi sta insinuando che ci sia qualcosa di molto strano.. Alcune cose non tornano e pare che l’ex volto di Uomini e Donne non abbia raccontato proprio tutta la verità. Scopriamo quello che sta emergendo in queste ore.

Luca e Ivana stanno mentendo?

L’influencer Deianira Marzano ha commentato l’annuncio di Luca Onestini inerente la rottura con Ivana Mrazova. Il ragazzo ha lasciato intendere di essere molto tranquillo e di aver deciso di comune accordo con lei di interrompere la loro relazione. L’influencer, però, ha raccolto alcune segnalazioni che sembrano lasciar intendere una versione dei fatti completamente differente da quella emersa fino a questo momento.

Innanzitutto, la donna ha posto l’accento sul fatto che i due potrebbero aver preso in giro tutti. Tra loro, infatti, pare che le cose non andassero bene da circa un anno. In tutto questo periodo, quindi, avrebbero illuso i fan, facendo credere loro che ci stessero riprovando, quando in realtà già non stavano più insieme. Per Deianira, dunque, di vero ci sarebbe ben poco nel p0ost pubblicato dall’ex tronista. Ad ogni modo, a rendere la faccenda ancora più intricata è anche un altro elemento. (Continua dopo la foto)

I gesti degli amici della coppia dopo la rottura

Alcuni utenti del web hanno divulgato delle segnalazioni che riguardano la rottura tra Luca e Ivana. Nello specifico, pare che un amico di Onestini stia facendo di tutto per difenderlo sui social, Il ragazzo sta lanciando anche delle frecciatine, molto probabilmente alla modella, facendo alludere al fatto che la colpa potesse essere unicamente la sua. Per contro, invece, gli amici della Mrazova pare abbiano rimosso il segui dal profilo di Luca. Voci di corridoio, inoltre, rivelano anche che le persone vicine ad Ivana sarebbero letteralmente schifate da quanto accaduto.

Il motivo risiederebbe nel fatto che Ivana potrebbe essere stata colta alla sprovvista dal post di Luca. La modella, infatti, pare non si aspettasse che il ragazzo pubblicasse quell’annuncio in quel preciso momento, forse perché le cose non erano del tutto concluse per lei. Per adesso, però, la dama non ha proferito parola in merito, attendiamo per capire se lo farà.