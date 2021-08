Guendalina Canessa ha speso 14 mila euro in 15 minuti: “Sfoggio di lusso”

Guendalina Canessa spende una fortuna in meno di un quarto d’ora

Guendalina Canessa ha trovato il successo e la popolarità grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e successivamente è diventata un’opinionista dei format di Barbara D’Urso e un’influencer molto seguita su Instagram. Un po’ di tempo fa l’ex gieffina ha sollevato un polverone di polemiche quando, ripresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque, ha fatto vedere ai telespettatori di Canale 5 il suo shopping sfrenato.

Infatti, nel giro di 15 minuti la donna è stata in grado di spendere ben 14.492 euro e la faccenda all’epoca aveva sollevato una serie di ,malcontenti sul web. Infatti, in tanti avevano smesso di seguirla per il suo sfoggio di lusso.

L’ex gieffina e il suo rapporto col lusso

Successivamente, l’ex gieffina Guendalina Canessa aveva specificato di essere una collezionista d’alta moda. Nonostante tali giustificazioni il popolo del web ha continuato lo stesso a criticarla aspramente.

“Se lavoro spendo tutto, non chiedo i soldi a mio padre o al mio uomo. Io amo il lusso e il lusso costa. Ho una figlia che erediterà le mie cose, ci sono quelli che comprano i quadri di Picasso, io compro la moda”, aveva confessato l’ex concorrente del Grande Fratello. Non tutti sanno che il padre di quest’ultima è Giacomo Canessa, proprietario del brand Malo. Si tratta di un’impresa toscana ed eccellenza in tutto il mondo del cashmere Made in Italy.

Guendalina Canessa e il rapporto con la sua famiglia

Parlando del suo rapporto col padre e con la sorella, che ha lavorato per il famoso marchio Vogue, l’ex gieffina Guendalina Canessa ha riferito che l’amore per la moda le sarebbe stato trasmesso proprio dai suoi familiari.

”La moda è tutta la mia vita. Lo è sempre stata. Prima del Grande Fratello ho studiato all’università della moda e ho lavorato nell’ufficio stile della nostra azienda. E’ una passione che ho ereditato dalla famiglia, in particolare da mio padre che nella sua vita ha creato brand molto importanti”, ha asserito la nota influencer.