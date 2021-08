Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sposano? “Glielo chiedo ogni giorno”, ma c’è un problema

Sull’ultimo numero di Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 11 agosto, è presente un’intervista rilasciata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La modella ha da poco dato alla luce la sua secondogenita e le cose con il suo compagno stanno procedendo a gonfie vele.

Il loro rapporto è giunto ad un momento così importante, al punto da arrivare a pensare anche al matrimonio. Antonino, infatti, ha fatto una confessione molto interessante a riguardo. Nello specifico, pare che lui stia facendo la proposta di matrimonio ogni giorno alla sua compagna, tuttavia, sembra esserci qualche difficoltà.

Le confessioni di Belen e Antonino Spinalbese sul matrimonio

In una recente intervista al settimanale Chi Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno parlato del loro rapporto,. I due sono apparsi profondamente felici. Da quando la piccola Luna Marie è venuta alla luce, lo scorso 12 luglio, la loro vita è drasticamente cambiata. Anche l’amore che nutrono reciprocamente è alle stelle, al punto che il parrucchiere ha fatto una confidenza. Nello specifico, ha rivelato di chiedere ogni giorno alla sua compagna di diventare sua moglie.

Il giovane, poi, ha fatto dell’ironia dicendo che solamente quando litigano non glielo chiede, anzi, in quel caso le chiede di divorziare. Scherzi a parte, la loro storia procede davvero benissimo, tuttavia, per quale ragione i due non hanno compiuto ancora il grande passo di sposarsi? A quanto pare, sembra che ci sia un problema di tipo legale. Ricordiamo, infatti, che la Rodriguez risulta ancora sposata con Stefano De Martino. A quanto pare, per il momento i due non hanno ancora completato le pratiche di divorzio.

Le altre confessioni della Rodriguez

Per tale ragione, almeno fino a quando questo non accadrà, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non potranno coronare il loro sogno d’amore sposandosi. Durante l’intervista, poi, la showgirl ha raccontato anche quanto sia presa dal suo compagno. A tal proposito, ha spiegato che, secondo la sua filosofia di vita, ci sono poche persone destinate ad ognuno di noi e tutto dipende dal momento nel quale un essere umano si trova. Con il passare del tempo, le esigenze possono cambiare, pertanto, anche i desideri mutano.

Ebbene, al momento, Antonino rappresenta il desiderio di Belen. Oltre che concentrarsi nel suo rapporto di coppia e nella vita da mamma, la Rodriguez ha ripreso anche a lavorare. Di recente, infatti, è tornata sul set di Tu si que vales. Inoltre, pare che le novità non siano finite qui. La conduttrice, infatti, è in cima alla lista per diventare la presentatrice di un nuovo programma.