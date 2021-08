Ivana Mrazova sbotta contro Luca Onestini e smentisce la sua versione dei fatti: “Non è vero” (FOTO)

Dopo l’annuncio di Luca Onestini circa la fine della storia con Ivana Mrazova, finalmente, è arrivata anche a rep0lica da parte della modella. Quest’ultima era rimasta in silenzio fino a questo momento, generando un’aurea di mistero attorno alla vicenda.

Adesso, però, tutto è venuto allo scoperto. La dama, infatti, ha fatto trapelare una versione un bel po’ diversa da quella emersa fino a questo momento. Scopriamo quello che è emerso.

La replica di Ivana Mrazova

Da pochissimo, sul profilo di Ivana Mrazova è apparsa una Instagram Storie in cui la dama ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla fine della relazione con Luca Onestini. La dama ha esordito dicendo che, come ormai i fan sapranno, i due si sono lasciati. In molti, infatti, hanno letto il post di Luca ed hanno cominciato a contattare in privato la modella per chiedere anche a lei delle spiegazioni.

Pertanto, la protagonista ha deciso di soddisfare la curiosità dei suoi followers. A tal proposito, ha ammesso che la storia con Luca è stata davvero strepitosa. I due si sono amati moltissimo ed hanno vissuto quasi 4 anni stupendi. Su questo puto, dunque, la versione di Ivana coincide perfettamente con quella del suo ex. Tuttavia, in seguito la modella ha aggiunto dei dettagli che hanno fatto intendere delle cose ben diverse.

L’attacco a Luca Onestini

Nel corso del suo sfogo, infatti, Ivana Mrazova ha detto di essere contraria ad alcune dichiarazioni di Luca Onestini. In particolar modo, si è riferita alla frase in cui il suo ex ha detto che per questo anno non hanno fatto altro che supportarsi e aspettarsi. Ebbene, su questo punto la donna si è sentita di dissentire. Nello specifico, infatti, ha detto che non è affatto vero, anzi. I due avrebbero potuto lavorare molto di più sul loro rapporto allo scopo di salvarlo.

Purtroppo, dunque, pare non ci sia stata abbastanza volontà per andare avanti e per salvare tutto quello che di meraviglioso avevano costruito in tutti questi anni. Tali parole, dunque, lasciano intendere che, in realtà, la rottura non sia stata così pacifica come ha provato a far credere l’ex tronista di Uomini e Donne. Considerando la piega che sta prendendo la vicenda, è probabile che, con il passare dei giorni, ci saranno altri interessanti aggiornamenti.