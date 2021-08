Al Bano fuori da The Voice Senior, il Carrisi esce allo scoperto: la verità su Orietta Berti

Al Bano e Jasmine Carrisi esclusi da The Voice Senior 2

Lo scorso luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2021/2022 si è venuti a conoscenza che la seconda stagione di The Voice Senior andrà in onda su Rai Uno da novembre 2021, al termine di Tale e Quale Show di carlo Conti. Stando alle prime indiscrezioni, nel talent show condotto da Antonella Clerici ci saranno dei cambiamenti.

Infatti, la giuria non sarà più la stessa dell’anno scorso. A fare le valige saranno Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Al loro posto, col ruolo di giudice, vedremo Orietta Berti. Ma come ha reagito il cantautore di Cellino San Marco a tale esclusione? Non troppo bene, a farlo sapere è stato lui stesso nel corso di alcune recenti interviste. Vediamo cosa è successo recentemente.

Il Maestro salentino su Orietta berti

Al Bano era certo che venisse confermato per la seconda edizione di The Voice Senior e invece non è stato così. Quando è venuto a conoscenza di tale esclusione, insieme alla figlia Jasmine Carrisi, c’è rimasto molto male. In un’intervista concessa al magazine Nuovo, il Maestro di Cellino San Marco ha voluto precisare che contro la collega Orietta Berti non ha assolutamente nulla, le ha anche fatto gli auguri per questa nuova avventura sul piccolo schermo.

Il 78enne salentino ha confessato che lui e la cantante emiliana sono cari amici, quindi le augura di godersi questo nuovo nuovo lavoro. Poi l’artista pugliese ha concluso dicendo che è giusto che scelgano personaggi che ritengono più adatti per il loro programma.

La replica di Orietta Berti sull’amica Al Bano

Successivamente è arrivata la replica di Orietta Berti, al momento all’apice del successo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e al singolo estivo ‘Mille’. Intervistata dal portale Adnkronos, la cantante emiliana ha detto: “Me lo hanno proposto ma ancora non ho firmato alcun contratto. Fra l’altro mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il posto di Al Bano, perché io pensavo che mi sarei aggiunta. Al Bano è mio carissimo amico”.