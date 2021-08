Striscia la notizia: Michelle Hunziker “fatta fuori” arriva lei

In arrivo novità a Striscia la Notizia

Potrebbero esserci in arrivo grandi novità per “Striscia la Notizia”. Nell’ultimo, il programma anno non ha regalato le stesse soddisfazioni alla rete come un tempo e per questo motivo pare si stia pensando di sostituire Michelle Hunziker con un’altra nota conduttrice. La bellissima bionda fino ad oggi era stata sostituita provvisoriamente solo da Francesca Manzini, ma a quanto pare qualcosa potrebbe cambiare. Vediamo insieme cosa bolle in pentola.

Michelle Hunziker fatta fuori dal tg satirico

A lanciare l’indiscrezione sulla bela svizzera, il noto blogger Amedeo Venza. Il giovane attraverso il suo account ha fatto sapere che Michelle Hunziker potrebbe essere sostituita da una sua cara amica. Stiamo parlando della simpaticissima Vanessa Incontrada. La conduttrice non sarebbe sola in questa nuova avventura e la redazione di Striscia la Notizia starebbe pensando di affiancarle Alessandro Siani, grande comico ed attore napoletano.

Ovviamente, per adesso si parla solo di rumors ma sicuramente al pubblico a casa tale coppia non dispiacerebbe. Siani e la Incontrada sono molto amati dai telespettatori e con loro le risate sono assicurate. La trasmissione di Antonio Ricci, va in onda da più di 30 anni ma come già detto in precedente nell’ultimo periodo gli ascolti non hanno premiato. E’ davvero arrivata l’ora di dare una ventata di freschezza?

Confermate le nuove veline

Oltre all’addio di Michelle Hunziker che per ora ricordiamo ancora non è confermato, quelle che invece dovranno salutare il tg satirico sono Sheila e Michaela. Le due veline di Striscia la notizia, da quest’anno saranno sostituite da un ex allieva della scuola di Amici e da un’altra collega. La nuova velina bionda sarà Talisa Ravagnani, 20 anni. Mentre quella mora è Giulia Pelagatti.

Quest’ultima è nata a Prato il 5 aprile del 1999 e dopo essersi diplomata in Scienze umane al liceo Gianni Rodari di via Galcianese ha iniziato diversi corsi di danza, sia in Italia che all’estero. Anche lei nel 2016 ha partecipato ad Amici ma purtroppo non è riuscita ad accedere al serale. Molto nota, la sua relazione con Riky.