Battiti Live chiude facendo record di ascolti degli ultimi 4 anni: la reazione di Elisabetta Gregoraci (FOTO)

Ieri, martedì 10 agosto, è andata in onda l’ultima puntata di Battiti Live e la trasmissione ha totalizzato il record di ascolti degli ultimi anni. Anche se non è riuscita a battere la concorrenza Rai, Elisabetta Gregoraci può ritenersi soddisfatta di quanto totalizzato.

La conduttrice, infatti, ha pubblicato dei post su Instagram in cui ha voluto ringraziare tutti coloro i quali l’hanno supportata e le sono stati accanto in questa esperienza. Scopriamo quali sono stati, dunque, gli ascolti di tale programma e degli altri in palinsesto.

Il record di ascolti e la reazione di Elisabetta Gregoraci

L’ultima puntata di Battiti Live ha chiuso con il botto ottenendo il record di ascolti degli ultimi tempi. La trasmissione, infatti, ha chiuso i battenti facendo portare a casa buoni risultati a Italia 1. La rete, infatti, durante la messa in onda del programma musicale, ha totalizzato il 10% di share, coinvolgendo un numero di telespettatori pari a 1.351.000. Si tratta del risultato migliore degli ultimi 4 anni. L’anno scorso, infatti, la trasmissione ottenne l’8,2% di share in occasione dell’ultima messa in onda.

Il 2019, invece, si concluse con il 9,5%, il 2018 con il 6,5% e, infine, il 2017 con soli 5,5% di share. Questo, dunque, denota chiaramente il successo di Elisabetta Gregoraci al timone della trasmissione. Considerando gli ottimi risultati, infatti, sia lei sia Alan Palmieri sono stati confermati anche per la prossima edizione. A quanto pare, la presenza della donna sul palco è riuscita ad incuriosire i telespettatori. (Continua dopo la foto)

I risultati della concorrenza di Battiti Live

A generare molto interesse sono stati soprattutto i look sfoggiati dalla donna. In occasione della puntata di ieri, ad esempio, la showgirl ha indossato due abiti davvero strepitosi. Uno era tutto bianco e lungo, quasi come una sposa, mentre il secondo era estremamente corso e a tratti trasparente. Dunque, possiamo dire che Battiti Live ha concluso con un record di stagione per i suoi standard.

La serata, però, in termini di ascolti, è stata vinta da Rai 1, che ha mandato in onda la commedia Ricatto d’amore. Esso ha coinvolto 2.211.000 spettatori pari al 14.7%. Canale 5, invece, è al totale collasso con la nuova serie Olivia, forte come la verità, che ha totalizzato solamente 8,5 punti percentuali di share, pari a 1.118.000 spettatori. Le altre reti, invece, con le rispettive programmazioni si sono mantenute attorno ad una soglia di share che è oscillata dal 3% al 6%.