Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese confessa il dramma: “Glielo chiedo tutti i giorni”

Belen Rodriguez innamorata di Antonino Spinalbese

Da circa un anno Belen Rodriguez è profondamente innamorata dell’ex hair stilyst Antonino Spinalbese. Tant’è che ci ha concepito insieme una bambina, nata qualche settimana fa e che si chiama Lubna Marì.

Al momento tra i due va tutto a gonfie vele. “Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto”, ha fatto sapere la soubrette argentina in una recente intervista concessa al magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini.

“Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”, ha continuato la conduttrice di Tu sì que vales. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro hanno detto i due innamorati.

Antonino Spinalbese vorrebbe sposare la soubrette argentina

Da qualche tempo la vita di Belen Rodriguez è totalmente cambiata, infatti ha ritrovato l’amore ed ha creato una nuova famiglia col compagno Antonino Spinalbese. Quindi il passato è solo un ricordo lontano. Tuttavia, il padre della piccola Luna Marì da tempo pensa alle nozze.

A rivelarlo è statto lui stesso alla rivista: “Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”. In poche parole, il matrimonio, il divorzio della soubrette sudamericana da Stefano De Martino potrebbero essere nell’aria.

Belen Rodriguez a lavoro a una settimana dal parto

Ovviamente, quello di Antonino Spinalbese è solo uno sfogo e al momento non c’è nessuna data certa per un possibile matrimonio. Belen Rodriguez è tornata a lavorare dopo sette giorni aver partorito la piccola Luna Marì. Coloro che erano all’interno dello studio 8 del centro Elios di Roma per la registrazione di Tu si que vales, hanno fatto sapere che la 36enne è tornata in grande forma e bella più che mai.