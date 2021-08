Belen Rodriguez, la seconda gravidanza? “Tanti problemi, non è stata una passeggiata”

La Rodriguez come in molti sanno da poco è diventata mamma per la seconda volta. una gravidanza desiderata e che come lei stessa ha ammesso molto diversa dalla prima. A 36 anni non è semplice, infatti nove anni prima con Santiago le forze non mancavano e il fisico rispondeva in maniera diversa. Questa volta non è stata una passeggiata e ha sentito tutta la fatica dei nove mesi.

La difficile gravidanza di Belen Rodriguez

Con Luna Marie, ha ammesso Belen Rodriguez ha sentito tutta la fatica della gravidanza. Molti, infatti, sono stati i problemi che ha dovuto superare il suo corpo, tra cui l’anemia e la mancanza di forze. Inoltre, anche le nausee non l’hanno lasciata sola, addirittura fino al quinto mese.

La modella, insomma, ha sofferto molto ma fortunatamente ha potuto contare sull’appoggio del proprio compagno. A tal proposito, Belen ha ricordato quanto non è stato semplice starle vicino, soprattutto per gli sbalzi d’umore continui.

A confermarlo lo stesso Antonino Spinalbese che ha dichiarato: “Sono stati mesi difficili perché Belen ha sofferto. Quando è nata Luna Marì e siamo tornati a casa era come se ci dovessimo conoscere di nuovo, perché lei è cambiata molto, in positivo, è molto dolce. Ho dovuto ri-corteggiarla”.

La carriera e il rapporto con gli ex oggi

Nel corso della lunga intervista al settimanale Chi, ha spiegato che non ha mai avuto il timore che il suo corpo non tornasse in forma dopo il parto. A preoccuparla altri pensieri, tra cui il lavoro. L’argentina è convinta di aver “fatto forse un errore” nell’essersi “fermata”.

Ad oggi è convinta che il lavoro la distrae, l’appaga e scatena energie positive. Infatti, il suo ritorno per le registrazioni di Tu si Que vales è stato molto faticoso. Belen Rodriguez ha parlato anche dei suoi ex rivelando che tutti le hanno fatto gli auguri per la nascita della sua piccolina.

Tra questi, anche Stefano De Martino, con la quale non si è lasciata in ottimi rapporti. Infine, ha concluso la sua chiacchierata con il giornalista parlando anche dei suoi fratelli, lasciando intendere che anche sua sorella Cecilia ha il desiderio di diventare presto mamma.