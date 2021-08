Chiara Ferragni, il lato b non convince: cosa nasconde?

Sa sempre come farsi notare e come far parlare di se Chiara Ferragni. Dopo le polemiche nate per le sue vacanze extra lusso, da poche ore è nato un nuovo pettegolezzo. Infatti, l’imprenditrice digitale è tornata al centro delle chiacchiere per il suo fisico, dopo una clamorosa foto col lato b in mostra.

Chiara Ferragni, lato b in mostra: ma qualcosa non quadra

Come tanti altri Vip e non, anche la Ferragni si sta godendo le vacanze estive insieme al marito Fedez e il piccolo Leone. La coppia attualmente è su uno yatch da 5 stelle, e proprio nei giorni scorsi alcuni filmati hanno scatenato i fan.

Ma a far infuriare particolarmente gli utenti, una delle ultime foto postate da Chiara, dove si mostra con il suo lato b in mostra. La giovane ha evidenziato più volte questa estate un corpo perfetto, ma alcuni fan nei commenti si chiedono come mai, questa volta, sia “così grosso”.

Sotto l’immagine in questione, ci sono stati tantissimi commenti e qualcuno ha ipotizzato che la donna utilizzi il Photoshop per coprire i suoi difetti.

Vacanze da sogno per i Ferragnez

Per questa estate 2021, Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto la Costa Smeralda. Per l’occasione la coppia ha prenotato il soggiorno in un resort da sogno e sui social hanno raccontato il loro tempo libero, tra bagni in piscina con i loro bambini e cene romantiche al tramonto. Ma non solo…

Precedentemente, i due hanno soggiornato a Porto Cervo, godendosi un breve viaggio su uno yatch da urlo, di proprietà dell’investitore Riccardo Silvia. I Ferragnez non è la prima volte che scelgono l’isola italiana per trascorrere le loro vacanze.

La coppia, infatti, ama trascorrere il tempo libero tra le bellezze della natura e per questa stagione il tutto è stato reso ancora più bello dall’arrivo della piccola Vittoria, che ha pochi mesi. Per Chiara e Federico si tratta della prima vacanza in quattro, dopo mesi trascorsi chiusi in casa a causa dell’emergenza da Covid.