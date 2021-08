Claudia Dionigi, ex Uomini e Donne, è incinta? Pancia sospetta, lei racconta tutto (FOTO)

In questi giorni si sta molto parlando di Claudia Dionigi e di Lorenzo Riccardi e uno dei motivi è il fatto che la dama potrebbe essere incinta. Oltre a questo, però, i due hanno generato sgomento in quanto erano spariti dai social da un bel po’ di tempo.

Questo aveva lasciato intendere che potessero essere in crisi. Ad ogni modo, la verità non sembra essere affatto questa. Tra i due, infatti, le cose procedono a gonfie vele senza problemi. In queste ore, poi, un pancino sospetto sfoggiato dalla Dionigi ha fatto sorgere dei grandi sospetti.

Claudia svela se è incinta oppure no

Claudia Dionigi è incinta? Questa è la domanda che molti utenti del web si stanno ponendo. Tutto è sorto nel momento in cui la protagonista ha sfoggiato un costume molto colorato, dal quale è spiccata una pancia alquanto pronunciata. La forma e la compattezza di tale parte del corto ha, immediatamente, fatto sorgere il sospetto che la protagonista potesse essere in dolce attesa.

Alcuni utenti, infatti, hanno commentato al di sotto della foto in questione chiedendo spudoratamente alla protagonista se aspettasse un bambino. Lei, senza peli sula lingua, ha risposto ed ha dissipato ogni dubbio. In particolar modo, Claudia ha detto di non essere affatto in dolce attesa. Se ha messo su qualche chiletto, specie nella parte dell’addome, è perché sta mangiando davvero moltissimo in questi giorni. Inoltre, la dama ci ha tenuto a precisare di non avere nessuna intenzione di smettere di farlo. (Continua dopo il post)

La Dionigi e Riccardi di nuovo insieme sui social

La persona che aveva avanzato questa domanda, allora, ha replicato dicendo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di fare bene a fregarsene della forma fisica e a non dare peso a queste frivolezze. Con queste parole, dunque, Claudia Dionigi ha smentito i rumors dei fan che credevano fosse incinta. Questo, però, non è l’unico argomento che ha generato clamore in questo periodo. In molti, infatti, hanno cominciato a pensare che tra la dama e Lorenzo qualcosa stesse andando male.

I due sono molto più assenti dai social, pertanto, stanno facendo nascere delle domande. Ebbene, finalmente sono arrivate delle risposte. La coppia è, finalmente, ricomparsa all’interno di alcune Instagram Stories. Entrambi hanno annunciato di stare benissimo. Con tale clip, dunque, anche quest’altro dubbio sul loro conto è stato disciolto.