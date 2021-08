Temptation Island, Manuela si stufa delle accuse e pubblica dei messaggi privati mandati alla redazione (FOTO)

Una volta terminata l’esperienza a Temptation Island, Manuela e Stefano hanno deciso di prendere due strade separate. I due hanno partecipato al programma incentrato sulle tentazioni a seguito di alcuni problemi di coppia molto importanti. Nello specifico, lui l’aveva tradita e lei lo aveva scoperto.

Pertanto, durante il reality show, la dama si è comportata in modo piuttosto vendicativo, al punto da far sorgere dei sospetti a molte persone. Nel dettaglio, diversi utenti l’hanno accusata di aver partecipato al reality solo per vendicarsi. Lei ha replicato alle accuse ed ha pubblicato il contenuto di alcuni messaggi intercorsi tra lei e la redazione.

Le accuse contro Manuela dopo Temptation Island

In questi giorni, Manuela Carriero sta ricevendo molte critiche dopo la fine di Temptation Island. La dama è uscita separata dal suo compagno Stefano Sirena ed ha cominciato una nuova relazione con il tentatore Luciano Punzo. Tra i due le cose sembrano andare davvero a gonfie vele. Ad ogni modo, molti utenti hanno accusato la protagonista di aver preso parte al programma solamente per vendicarsi del suo compagno.

Il suo intento, dunque, non sarebbe mai stato quello di risolvere le cose in sospeso con il suo uomo ma, semplicemente, quello di restituirgli tutto il male che lui le ha fatto in passato. Per tutti i giorni di permanenza, infatti, la donna ha completamente ignorato Stefano e non ci ha messo molto tempo a gettare le braccia al collo ad un altro uomo. Queste accuse, però, non sono state affatto gradite dalla diretta interessata, la quale ha deciso di replicare attraverso il suo profilo Instagram.

I messaggi tra la dama e la redazione

Manuela si è rivolta al pubblico di Temptation Island ed ha ribadito di non aver mai preso in giro nessuno. Il suo intento non è mai stato quello di vendicarsi, bensì, quello di ritrovare a serenità accanto all’uomo che un tempo la rendeva felice. Per dimostrare la sua versione dei fatti, la dama ha pubblicato gli screen di una conversazione intercorsa con la redazione prima che cominciasse l’esperienza del reality show.

In tali messaggi, Manuela diceva allo staff di essere ferita e di non riuscire a comprendere per quale ragione Stefano si fosse comportato in modo così improprio con lei. Per tutto questo tempo, lei ha sempre conservato le loro fotografie, nella speranza che un giorno si sarebbero potute arricchire anche delle immagini dei loro figli. Questo, dunque, confermerebbe il fatto che la dama fosse ancora innamorata del suo ex.