Ballando con le Stelle, retroscena: Carlucci sarebbe furiosa con Todaro e Maria De Filippi

L’addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle

Stando ai palinsesti Rai, la 16esima edizione di Ballando con le Stelle partirà da ottobre 2021 sulla prima rete con la conduzione di Milly Carlucci. Il prossimo autunno, però, il talent dovrà rinunciare ad uno dei protagonisti storici del format del sabato sera. Stiamo parlando di di Raimondo Todaro, il danzatore siciliano presente fin dalla prima stagione.

Infatti, qualche giorno fa su Instagram ha annunciato il suo addio alla trasmissione. Una scelta dovuta al fatto che, dal da settembre, il professionista siculo farà parte del cast di Amici 21. Decisione che avrebbe fattoria storcere il naso alla Carlucci e per tale ragione quest’ultima sarebbe furiosa sia con il ragazzo che con Maria De Filippi.

Milly Carlucci sarebbe furiosa con Todaro e De Filippi

Nel nuovo numero del magazine diretto da Riccardo Signoretti sono riportate alcune indiscrezioni su tale vicenda. La rivista, infatti, fa sapere che la padrona di casa di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non avrebbe digerito per nulla questo addio di Raimondo Todaro, scippato da Maria De Filippi.

Infatti, il ballerino siciliano dal prossimo settembre farà parte del cast di insegnanti della 21esima edizione di Amici. “Milly s’infuria: quello della De Filippi è uno sgarbo. E non è la prima volta”, si legge sul noto periodico al momento in edicola. In pratica ha fatto riferimento che già alcuni anni fa Queen Mary riuscita a portar via Natalia Titova dal cast di Ballando, per poi ingaggiarla ad Amici.

L’indiscrezione della rivista di Signoretti

“Per lei è una pugnalata”, avrebbe fatto sapere una fonte vicina alla padrona di casa di Ballando con le Stelle, a proposito della decisione di Raimondo Todaro, che dopo 15 anni ha scelto di passare alla concorrenza, ovvero ad Amici di Maria De Filippi.

In poche parole un inizio stagione davvero scoppiettante per Milly Carlucci che dal prossimo autunno tornerà sul piccolo schermo con il talent che mette alla prova i personaggi del mondo dello spettacolo come ballerini.