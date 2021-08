Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge nel cast: “Con una persona che non gradisce”

Soleil Sorge entrerà nella casa di Cinecittà

Ebbene sì, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge sarà una concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Mentre il suo storico amico Luca Vismara non vi farà parte. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi non avrebbe superato i provini per il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

A quanto pare, però, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi troverà nella casa più spiata d’Italia una persona che non sopporta da diversi anni. Di chi si tratta? Andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

L’ex naufraga ritroverà un suo vecchio nemico

Il giornalista Alberto Dandolo sul nuovo numero del magazine Oggi ha scritto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne troverà nella casa del Grande Fratello Vip 6: “una persona con cui è in guerra da anni”. Chi sarà questo presunto nemico di Soleil Sorge? L’ipotesi Luca Vismara, suo rivale a L’Isola dei Famosi è scartata dato che l’ex allievo di Amici Alberto non ha superato il provino per il reality show di Canale 5.

Per caso si tratta di Luca Onestini, suo ex fidanzato che ha lasciato in diretta televisiva? Oppure l’ex naufraga Vera Gemma, con cui ha avuto una pesante discussione a Pechino Express? Per scoprirlo bisogna attendere i prossimi giorni.

Soleil Sorge concorrente del Grande Fratello Vip 6

In queste ultime settimane in rete è in televisione si parla della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via fra un mese su Canale 5. Il direttore Riccardo Signoretti sul suo magazine NuovoTv ha scritto che ad oggi nel cast: “mancano ancora vip di spessore e questo potrebbe essere un problema”.

Invece Ivan Rota per il portale web Dagospia ha confermato il rumor su Raz Degan. “Il cast è ancora non è ancora definito, ma pare sicuro Raz Degan che dal film di Ermanno Olmi è passato ai reality“, ha scritto il giornalista. A quanto pare nella casa più spiata d’Italia dovrebbero entrare ben 20 inquilini e la durata del programma intorno agli otto mesi.