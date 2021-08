Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per un noto Reality (RUMORS)

Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne?

Gemma Galgani è senza dubbio uno dei volti più amati e seguiti di Uomini e donne. Con le sue avventure amorose, la dama del parterre tiene incollati al teleschermo milioni di spettatori ma da quest’anno nel salotto della De Filippi qualcosa potrebbe cambiare.

Sono più di 10 anni che la donna è alla ricerca della propria anima gemella ma ad oggi per lei ancora non sono arrivate buone notizie. L’ultima indiscrezione che circola sulla sua persona riguarda la sua non presenza al trovo over a settembre, in quanto sembra sia disposta a partecipare ad un reality molto seguito in passato.

La dama piemontese potrebbe sbarcare in un reality

Potrebbero esserci grandi novità a Uomini e donne questa stagione. Tra circa due settimane inizieranno le prime registrazioni e tra i presenti potrebbe non esserci Gemma Galgani. Secondo alcuni rumors, la dama, avrebbe pensato di partecipare a La Talpa e di conseguenza sarebbe assente al trono over.

C’è da precisare che il pettegolezzo non è del tutto infondato dato che la piemontese a distanza di tanti anni ancora non è riuscita a trovare l’amore. Da tempo, ormai riceve continuamente batoste da parte die cavalieri che sembrano volerla conoscere solo per avere un pò di visibilità.

Inoltre, come già circolava in rete qualche mese fa, l’ingresso di Isabella Ricci, complica ancora di più la situazione. La nuova arrivata pare susciti molto più interesse di lei, sia da parte del pubblico che della stessa De Filippi.

Tutto pronto per La Talpa

Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, Mediaset ha deciso di riproporre sul piccolo schermo La Talpa. Gemma Galgani potrebbe trovare divertente e stimolante partecipare al reality show, ma sicuramente anche il programma gioverebbe della sua presenza, in termini di ascolti.

Per ora, la settantunenne ancora non si è sbilanciata e per adesso non si sa se la sua presenza sia effettivamente veritiera. Lo stesso vale anche per il cast, al momento non ci sono ancora anticipazioni certe tranne quella che riguarda Cristiano Malgioglio, corteggiato dalla redazione ma già impegnato in Rai con Tale e Quale Show.