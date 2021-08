Alessia Marcuzzi, bollori in spiaggia con il marito Paolo? Fotografata così, lato B da rimanerci secchi (FOTO)

Alessia Marcuzzi si diverte col marito a Formentera

Fino a qualche mese fa in rete e alcune riviste avevano diffuso a macchia d’olio la notizia di una presunta crisi matrimoniale tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi. A distanza di tempo, dopo aver lasciato Mediaset, la Pinella ha voluto scacciare via le malelingue con un gesto inequivocabile.

Un’iniziativa che è stata prontamente immortalata dai paparazzi del magazine Chi, quello diretto dal suo caro amici Alfonso Signorini. Infatti, gli stessi fotografi li hanno pizzicati affiatati più che mai. Impegnati a divertirsi tra le onde al mare in compagnia della figlia Mia, nata dalla relazione avuta dall’ex compagno Francesco Facchinetti e del loro cane. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto sull’isola iberica più trendy del Mediterraneo.

La Pinella mostra un lato B da urlo

Al momento Alessia Marcuzzi si trova nelle spiagge della meravigliosa ma caotica Formentera. Li la professionista romana ha sfoggiato un fisico da mandare in visibilio tutti i suoi follower, con tanto di bikini verde che non sfugge ai fotografi del settimanale Chi.

Quindi nessuna crisi col marito Paolo Calabresi Marconi, anzi i due coniugi sono stati immortalati in momenti più che dolci oltre che spensierati. Nel frattempo, però, c’è chi si chiede cosa farà la Pinella sul piccolo schermo dopo che lo scorso luglio clamorosamente ha detto addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera. In tanti pensano a un futuro sempre in televisione, ma su un’altra rete. Rai o Discovery? (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi svela perché ha lasciato Mediaset

Una notizia che al momento Alessia Marcuzzi non l’ha mai confermata, che la stessa ha giustificato la scelta di lasciare Mediaset dopo tutti questi anni come un cambio di vita. Da tempo, infatti, la Pinella non si sentiva più sé stessa, quindi aveva bisogno di ritrovarsi.

A maggior ragione dopo aver assistito ai numerosi gossip e pettegolezzi che hanno messo in mezzo anche il marito Paolo Calabresi Marconi che è totalmente estraneo a questo mondo.