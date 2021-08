Elisa Isoardi disoccupata, rimasta senza un programma: “Servono questi momenti di riflessione”

Elisa Isoardi senza nessun programma tv

Dopo la sua breve esperienza in Honduras per L’Isola dei Famosi 15 in tati speravano che Elisa Isoardi venisse ingaggiata da Pier Silvio Berlusconi e far parte della grande famiglia del Biscione. Purtroppo, almeno per il momento non è così.

Infatti, la professionista cuneese per la prossima stagione televisiva non sarà presente né Rai dove vi ha lavorato per oltre vent’anni, né Mediaset. Dopo un’annata che l’ha vista impegnata su diversi fronti, sebbene in forme diverse rispetto agli anni passati, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco si è ritrovata disoccupata e senza un programma televisivo.

Momento di riflessione per la professionista piemontese

Intervistata dal magazine Oggi, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 Elisa Isoardi ha commenta lo stop dal piccolo schermo, cogliendone gli aspetti positivi. “È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”, ha fatto sapere la professionista piemontese.

Elisa Isoardi rivela di essere single parlando di fidanzati

Alla scorsa presentazione dei palinsesti avvenuti nel mese di luglio, aveva stupito la fermezza con cui il vicepresidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva chiuso le porte ad Elisa Isoardi rispetto ad un impegno nell’immediato nell’azienda televisiva del Biscione. recentemente intervistata dal periodico Oggi, l’ex fiamma di Matteo Salvini ha parlato anche dell’assenza di un fidanzato.

“Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”, ha concluso l’ex naufraga.