Giulia De Lellis vede l’ex Iannone e cala il gelo, parlano i testimoni: “Neanche un ciao”

Giulia De Lellis incontra Iannone e non si salutano

Dopo aver condotto la prima edizione di Love Island Italia, Giulia De Lellis, ha staccato la spina dal lavoro concedendosi una vacanza in Costa Smeralda. Ovviamente la nota influencer laziale è in compagnia del suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Durante una serata in un noto locale della zona, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe scontrata con l’ex fiamma Andrea Iannone, anche lui in vacanza in Sardegna. Stando ai presenti sul posto, tra i due sarebbe calato il gelo.

L’indiscrezione del periodico Chi

A rendere noto il curioso retroscena ci ha pensato Chi, il noto magazine di gossip e pettegolezzi diretto da Alfonso Signorini. Sulla nota rivista edita da Mondadori si legge: “Lo scorso 9 agosto, in un noto locale della Costa Smeralda, Andrea Iannone, pilota di MotoGp attualmente squalificato per doping, ha festeggiato il suo 32esimo compleanno. Intorno alla mezzanotte, nello stesso locale, è apparsa l’ influencer Giulia De Lellis, ex di Iannone, in compagnia del suo attuale fidanzato, l’imprenditore Carlo Gussalli Beretta. Tra i tre è sceso il gelo: nemmeno un ciao”.

Rigiardo i gossip sul suo conto, la De Lellis ha fatto sapere: “Il gossip? È una fetta di questa immensa torta. Non mi disturba, non mi peggiora, non mi aiuta. L’ho sempre tenuto in considerazione ma mi ci faccio toccare nel giusto modo. Non credo di essere qui grazie al gossip. Credo subentri quando il personaggio in questione ha qualcosa da raccontare. Poi c’è chi ha solo quello e chi ha anche altro”.

Giulia De Lellis e il suo rapporto con gli ex fidanzati

Lo scorso inverno sul suo seguitissimo account Instagram, Giulia De Lellis ha rivelato di essere in rapporti civili con tutti i suoi ex fidanzati ovvero il centauro Andrea Iannone e l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante.

“Io e Andrea Iannone siamo in buonissimi rapporti. Ma io di base con tutti i miei ex rimango in rapporti sereni. Alla fine si condividono tanti momenti bellissimi. Cioè non ha senso non salutarsi, chiedersi come va, come non va… farsi gli auguri di Natale o per il compleanno. Non ci trovo niente di male anzi la vedo una cosa molto carina e intelligente. Ovviamente quando si può”, ha detto l’influencer.