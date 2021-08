Can Yaman e Diletta Leotta hanno preso in giro tutti? Il retroscena: “Amore costruito”

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati?

Ebbene sì, la vicenda di gossip che riguarda Can Yaman e Diletta Leotta è finita addirittura su Rai Uno. Infatti, se ne è parlato recentemente in una puntata di Estate in diretta, il rotocalco della prima rete condotto da Gianluca Semprini e Roberta Capua. Oltre ai due padroni di casa, in studio nel pomeriggio di mercoledì era presente anche l’esperto di pettegolezzi Alessio Poeta.

Quest’ultimo, senza giri di parole ha avuto un atteggiamento duro nei confronti del divo delle soap opera turche e la giornalista di Dazn. Da giorni ormai si parla di una presunta chiusura tre i due ragazzi anche se i diretti interessati non hanno né confermato né smentito la rottura.

Vacanza separate per l’attore turco e la giornalista sicula

Da un paio di settimane Can Yaman e Diletta Leotta sono separati e lontani, trascorrendo le vacanze estive ognuno per i fatti propri. Infatti, in questi giorni il volto di Dazn è stata in Sardegna, a Montecarlo e ora nella meravigliosa Catania, sua città di origine, passando dei giorni di relax insieme a delle amiche e con la famiglia.

Anche il divo turco è stato in terra sarda, ma non nello stesso momento in cui sull’isola c’era la giornalista sportiva. Successivamente il 31enne ha fatto ritorno in Turchia per completare il ciclo vaccinale. A quanto pare, quest’ultimo e la Leotta non si vedono da diversi giorni e tutto fa credere che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea.

La pesante insinuazione di Alessio Poeta su Can e Diletta

Per Alessio Poeta, però, ospite a Estate in Diretta forse questa storia non c’è nemmeno mai stata. Non è l’unico a pensarla in questo modo e credere che la relazione sia stata organizzata a tavolino, per conquistare le copertine dei settimanali italiani e turchi, e di conseguenza ottenere maggiore visibilità.

“Allora, in pochi credono alla relazione, diciamo la verità. C’è dell’amicizia e non si è capito se c’è anche l’amore”, ha riferito il giornalista nella trasmissione pomeridiana di Rai Uno, lasciando a bocca aperta la conduttrice Roberta Capua. Terminando così: “Sembra tutto un po’ costruito, frasi perfette, fotografi al seguito…”