Giulia Salemi sapete qual’è il suo vizietto? Non ci crederete mai

Come tante altre sue colleghe anche Giulia Salemi si sta godendo le sue meritate vacanze. La giovane modella si è presa una pausa dalla sua attività lavorativa e ogni giorno non smette di stupire i fan con scatti mozzafiato, che la ritraggono in tutta la sua bellezza. In uno dei suoi ultimi video, l’ex gieffina ha svelato qual è il suo vizietto “preferito” alla quale non riesce a dire no.

Giulia Salemi, vacanza di lusso per l’influencer

L’ex gieffina, secondo quanto si legge nei suoi post, è in Sardegna e pochi giorni fa ha deciso di mangiare in uno splendido ristorante in riva mare. L’atmosfera è molto romantica e i piatti che ha scelto sono davvero gustosi.

Ovviamente tutto a base di pesce fresco, torta coi gamberi, risotti, polipi e pesce spada. Insomma un vero piacere per il palato, soprattutto in questa estate caldissima. Giulia Salemi però, non rinuncia nemmeno alla sua perfetta forma fisica, quindi è sempre attenta a non esagerare…

“Meraviglioso”: questa la scritta riportata sulle immagini condivise su Instagram. E come non darla ragione, visto i colori e soprattutto la qualità. Guardando le sue IG stories viene davvero l’acquolina in bocca. “Ma la bellezza?“, esclama infine la giovane mentre riprende sia la location che i piatti.

Amore a gonfie vele per l’influencer italo-iraniana

Intanto, mentre si gode le sue vacanze, per Giulia Salemi non manca nemmeno l’affetto del suo fidanzato. L’influencer grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip ha avuto la possibilità di conoscere l’ex velino di Striscia la notizia e man mano si sono innamorati.

A distanza di mesi, infatti, sono una coppia davvero affiata e lo mostrano anche le varie immagini postate da entrambi sui social. Malgrado le chiacchiere e i pettegolezzi la coppia è riuscita a mantenere un certo riserbo sulla loro relazione e come si può vedere sono molto innamorati.

Per ora, non sembrano avere grandi progetti, anche perché sia Pretelli che la Salemi sono concentrati particolarmente sul loro futuro lavorativo. La giovane dopo l’esperienza nel reality ha condotto un programma tutto suo, mentre Pierpaolo si è dedicato principalmente a suo figlio avuto dalla precedente relazione con la modella Ariadna.