Barbara D’Urso posta il suo seno in primo piano, è pioggia di critiche: “Mani da vecchia tette di gomma” (FOTO)

Barbara D’Urso mette in primo piano il suo décolleté sui social

Negli ultimi giorni Barbara D’Urso è tornata a far parlare di sé non solo per la lunga intervista concessa al Corriere della Sera ma anche per una foto provocante che ha postato sul suo profilo Instagram. Uno scatto dove Carmelita ha messo in primo piano il suo prosperoso décolleté. La professionista napoletana al momento è in vacanza in compagnia di alcuni amici nella sa villa di caparbio ma sui social non perde occasione per mettersi in mostra con i suoi follower.

La sua iniziativa ha comportato una serie di critiche. Infatti, in tanti hanno puntato il dito contro la padrona di casa di Pomeriggio Cinque accusandola di essere alla costante ricerca di attenzioni. Invece, altri haters l’hanno accusata di postare dei contenuti di cattivo gusto. Anche stavolta la diretta interessata non ha replicato alle feroci critiche. (Continua dopo il post)

Il ridimensionamento di Carmelita a Mediaset

Nella prossina stagione televisiva il ruolo di Barbara D’Urso su Canale 5 non sarà più come gli altri anni. Infatti Pier Silvio Berlusconi, almeno per il momento, l’ha ridimensionata. Da settembre la professionista napoletana non sarà più alla guida di Domenica Live e di Live Non è la D’Urso.

Intervistata da Candida Morvillo per il Corriere della Sera, la diretta interessata ha replicato alla vicenda dicendo: “Io ridimensionata perché trash? Ho alcuni detrattori, soprattutto sui social, ossessionati da me. Ho fatto ciò che potevo e che, fra l’altro, piaceva alla gente: quel rumore di fondo per cui Live Non è la D’Urso ha chiuso perché non faceva ascolti è falso”.

La vita privata di Barbara D’Urso

Per quanto riguarda la sua vita privata, Barbara D’Urso in questi anni ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Tuttavia, durante l’intervista per il Corriere della Sera, su Zangrillo avrebbe ammesso la presenza di una persona speciale nel suo cuore.

“Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”, aveva scritto l’uomo sui suoi canali social.