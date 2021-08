Beatrice Valli e Marco Fantini hanno il covid: “Lui non sta bene”, poi l’annuncio del matrimonio (FOTO)

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno contratto il covid. Alcune ore fa, l’influencer ha confessato tutto su Instagram. Purtroppo, però, l’ex tronista di Uomini e Donne sta piuttosto male.

Proprio poco prima di annunciare questo spiacevole inconveniente, i due avevano comunicato ai loro fan di aver deciso una data per sposarsi. Sarebbero dovuti convolare a nozze già l’anno scorso ma, purtroppo, a causa della pandemia non ci sono riusciti. Vediamo tutto quello che è emerso.

Marco e Beatrice hanno il covid

In questi giorni Marco Fantini e Beatrice Valli non sono stati molto bene e, a seguito di un tampone, hanno scoperto di aver contratto il covid. A dare l’annuncio è stata la dama, la quale ha rivelato che erano giorni che tutti i membri della loro famiglia non si sentivano molto bene. Prima di tornare a Milano per lavoro, la donna si è dovuta sottoporre ad un tampone di controllo, come fa sempre, e in questa occasione ha scoperto di essere positiva.

A ruota, poi, sono risultati positivi anche tutti gli altri membri della famiglia, compresi i bambini. Ad ogni modo, almeno per il momento, tutti sembrano stare abbastanza bene. L’unico che sembra stare piuttosto male è Marco.. Beatrice, infatti, ha deciso di isolarlo in quanto potrebbe essere affetto da qualche variante più pericolosa, soprattutto per i suoi figli. (Continua dopo la foto)

Fantini e Valli si sposeranno

Ad ogni modo, poco prima di annunciare di avere il covid, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno comunicato a tutti i fan di aver finalmente deciso una data per il loro matrimonio. La coppia avrebbe dovuto convolare a nozze lo scorso anno ma, purtroppo, a causa della pandemia sono stati costretti a rinviare. La nuova data è prevista per maggio 2022. Per ragioni di scaramanzia, però, i due hanno preferito non rivelare il giorno esatto.

Ciò che, però, la Valli ha voluto rendere pubblica è l’idea che ha di quello che sarà il suo abito da sposa. La dama ha rivelato che sceglierà un vestito sicuramente molto pomposo. Nel dettaglio ha intenzione di prendere spunto da quello di sua madre. Ogni qualvolta guarda le sue foto, infatti, si emoziona, pertanto, vorrebbe scegliere qualcosa di simile. Fino a prima di contrarre il covid, la protagonista si stava cimentando anche nell’organizzazione dell’evento, ma per adesso è stata costretta a fermarsi e riprenderà appena starà meglio.