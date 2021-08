Altro dramma per Iva Zanicchi: “È atroce…” cosa sta succedendo alla sua famiglia

Nel corso di un’intervista con Il Corriere della sera, Iva Zanicchi ha raccontato un altro dramma che sta colpendo la sua famiglia. Lo scorso novembre, la cantante contrasse il covid, insieme ad altri membri del suo nucleo familiare, compreso suo fratello Antonio.

Quest’ultimo era cardiopatico e, dopo alcuni giorni di degenza, è morto. Adesso è risultata positiva anche sua sorella, la quale ha la variante Delta. La protagonista si è sfogata ed ha raccontato anche altri problemi che la stanno colpendo successivamente alla contrazione del virus.

La sorella di Iva Zanicchi ha il covid: come sta

In questi giorni, la sorella di Iva Zanicchi ha scoperto di aver contratto la variante Delta. La cantante ha raccontato tutto durante una recente intervista. La signora Maria Rosa ha scoperto di essere affetta dal covid a seguito della manifestazione di pochi sintomi. Un po’ di giorni fa aveva mal di gola, ma credeva fosse dovuto all’aria condizionata. La donna ha 85 anni e vive da sola. L’unica persona con cui ha avuto contatti è suo figlio, che negli ultimi giorni ha avuto la febbre.

Il giovane ha effettuato un tampone ed ha scoperto di essere positivo. Dopo poco tempo, quindi, anche la donna è risultata positiva. Iva Zanicchi, però, ci ha tenuto a chiarire che questo non sia un dramma in quanto sua sorella è vaccinata e non ha grossi sintomi. Caso completamente diverso quello che ha colpito suo fratello scomparso. Ancora oggi, infatti, la cantante non riesce a capacitarsi di questa scomparsa.

Il dramma non superato dalla cantante

La donna ha paragonato questo dolore a quello provato quando perse sua madre. Stavolta, però, a rendere ancora più pesante la situazione è il fatto che Iva Zanicchi prova tanta rabbia per il dramma vissuto pochi mesi fa. Traumatizzata da quanto accaduto, dunque, l’opinionista dell’Isola dei famosi ha detto di essere molto preoccupata anche per sua sorella.

Malgrado non abbia molti sintoni, la cosa più triste sta nel fatto che Maria Rosa è costretta ed essere chiusa in casa da sola. Per fortuna c’è una signora che abita vicino casa sua e la sta aiutando con la spesa, mantenendo la distanza e seguendo tutti i protocolli anti covid alla lettera. Tuttavia, è comunque una situazione piuttosto triste che Iva si augura passi in fretta.