Lutto a Uomini e Donne, Mattia Marciano annuncia la grave perdita: “Sei andato via in un modo straziante” (FOTO)

I fan di Uomini e Donne sono stati spiazzati da un lutto inaspettato che ha colpito Mattia Marciano. L’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi ha annunciato una grave perdita che lo ha scombussolato considerevolmente.

Suo suocero, purtroppo, è deceduto, lasciando parenti e conoscenti nella disperazione. Per omaggiarlo, Mattia ha deciso di scrivergli una sorta di lettera, che poi ha pubblicato su Instagram. Vediamo cosa ha rivelato.

La dedica straziante di Mattia Marciano

Mattia Marciano ha subito un lutto molto grave. Lo scorso venerdì, purtroppo, suo suocero è venuto a mancare in circostanze che non sono state approfondite. Ciò che sembra piuttosto chiaro è il fatto che l’uomo sia andato via in un modo straziante. Tutta la famiglia è stata colta dalla disperazione. Ad ogni modo, Mattia ha voluto ricordare i momenti più salienti e importanti che hanno fatto sì che suo suocero entrasse nel suo cuore.

Tra i due c’è sempre stato un ottimo feeling. Sin dal primo giorno in cui Marciano è entrato in famiglia, il padre di Camilla lo ha sempre fatto sentire a suo agio. I due adoravano parlare di tutto e raccontarsi ogni cosa. Inoltre, l’uomo era felicissimo che Mattia stesse con sua figlia in quanto era in grado di renderla felice e di farla sorridere. Per tale ragione ha sempre nutrito moltissima stima in lui. (Continua dopo il post)

La vicinanza di fan e amici dopo il lutto

Il lutto vissuto da Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne, ha commosso tutti gli utenti del web. Subito dopo la pubblicazione del post, infatti, sono stati davvero moltissimi i commenti di condoglianze e di vicinanza da parte dei fan e delle persone vicine al giovane. Tra i vari commenti saltano subito all’occhio quelli di Gianni Sperti, Gennaro Lillo, Michele Dentice e tanti altri.

Per il momento, però, Mattia ha preferito non rispondere a nessuno e non pubblicare nessun contenuto su Instagram. In questo momento sente il bisogno di stare vicino alla sua fidanzata Camilla e alla sua famiglia. Ricordiamo che la relazione tra i due è stata ufficializzata un anno fa, quando l’ex tronista ha potuto conoscere i genitori della sua compagna. Da quel momento in poi i due non si sono più separati e si sono sempre amati e supportati a vicenda nella gioia e nel dolore.