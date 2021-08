Andrea Damante lancia una stoccata all’ex Giulia De Lellis: “Nulla a che vedere…” (VIDEO)

Andrea Damante è felicemente fidanzato con Elisa Visari, ma in queste ore pare abbia lanciato una stoccata contro la sua ex Giulia De Lellis. In realtà, il ragazzo si è limitato a mettere like ad un commento che, tuttavia, era davvero velenoso contro l’influencer.

Tale gesto ha, immediatamente, generato molto sgomento sui social. In molti sono i fan che si sono accorti della cosa ed hanno cominciato a generare pettegolezzi. Vediamo cosa è accaduto e se c’è stata una replica.

Il video incriminato di Andrea Damante

In queste ore, Andrea Damante ha pubblicato un video molto dolce in compagnia della sua nuova fidanzata e, al di sotto di tale post, è apparsa una stoccata all’ex Giulia De Lellis. Nella clip in questione, i due innamorati sono sott’acqua intenti a scambiarsi un tenero bacio. Il video è stato accompagnato da una didascalia contenente semplicemente il numero 10 e un cuore azzurro. Elisa è intervenuta al di sotto del post per mostrare tutto il suo apprezzamento e i suoi sentimenti.

Ad ogni modo, tra i vari commenti ce n’è stato uno che ha generato grosso fermento. Nello specifico, una fan ha detto che i due sono bellissimi insieme. Anche la Visari è splendida, soprattutto perché non è rifatta. L’utente in questione ha chiosato dicendo che, finalmente, Andrea si fosse fidanzato con una ragazza splendida che non avesse nulla a che vedere con tutte le sue ex. (Continua dopo il video)

La stoccata contro Giulia De Lellis

Tale frase, chiaramente, è stata una stoccata all’ex di Andrea Damante, Giulia De Lellis. A generare sgomento, però, non è stato il commento in sé. Sul web è del tutto normale che, quando una relazione volge al termine, le persone si schierino da una parte o dall’altra. A generare scalpore è stato il gesto di Damante. Il DJ, infatti, ha messo like a questo commento come se approvasse appieno tale affermazione.

Tale comportamento ha suscitato subito una grossa polemica sul web. Ad ogni modo, almeno per il momento, Giulia non ha minimamente raccolto la provocazione. Anche lei, dal canto suo, si sta vivendo serenamente la sua storia con Carlo Beretta. Dopo la seconda rottura con Andrea, infatti, anche l’influencer è riuscita a voltare definitivamente pagina e costruirsi la felicità accanto ad un altro uomo. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno altri sviluppi.