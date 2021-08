Anna Tatangelo? Tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo è finita male: tutta colpa”‘ della cantante frusinate

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio tornano a far parlare di sé

Negli ultimi giorni Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nonostante si siano separati da oltre un anno sono finito ancora una volta al centro del gossip. Il motivo? Oltre al fatto che il cantautore napoletano aspetta il quinto figlio dalla nuova compagna, anche perché si è venuta a conoscenza che la cantante di Sora sta insieme al rapper Livio Cori.

Due vicende di pettegolezzi che hanno alimentato i giornali e i portali che si occupano di cronaca rosa. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro sarebbe accaduto.

Nel triangolo si aggiunge anche Nino D’Angelo

Ma a questo gossip estivo se ne è aggiunto un altro. A dare dei nuovi spunti a tutta questa vicenda di pettegolezzi ci ha pensato Chi, il noto magazine diretto da Alfonso Signorini che come ogni stagione calda sforna scoop e indiscrezioni sulle coppie vip del momento.

Leggendo la rivista edita da Mondadori, si viene a conoscenza che: “pare che i rapporti tra i due cantanti napoletani Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, amici storici, ultimamente si siano un po’ raffreddati”. Vero o solo un’indiscrezione?

Gigi D’Alessio sarebbe arrabbiato con Nino D’Angelo: il motivo

Dunque, sempre sul noto settimanale Chi si legge anche che i rapporti tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sarebbero molto raffreddati da quando Nino D’Angelo ha presentato al cantautore partenopeo per alcune collaborazioni musicali proprio lui, il rapper Livio Cori. Ricordiamo che quest’ultima da qualche tempo è il nuovo compagno della cantante di Sora e giurata di All Together Now.

In poche parole, Gigi D’Alessio non ha gradito per nulla l’intreccio che si è venuto a creare. Tuttavia, in tanti sul web hanno bacchettato l’artista napoletano dicendo che lui deve essere l’ultimo ad aprire bocca visto che sta aspettando un figlio da un’altra donna ad un anno dalla rottura con la frusinate. A questo punto non rimane che attendere delle conferme oppure smentite da parte dei diretti interessati. Arriveranno? Staremo a vedere nei prossimi giorni.