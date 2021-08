Elisa Isoardi, dramma dopo l’Isola e problemi allo stomaco: “Seguita da una dottoressa”

Elisa Isoardi e i problemi allo stomaco dopo L’Isola dei Famosi 15

Quella vissuta qualche mese fa in Honduras per L’Isola dei Famosi 15 è stata un’esperienza particolarmente difficile per Elisa Isoardi. Ora che la professionista si abituata nuovamente alla vita di prima, l’ex naufraga ne ha parlato a lungo concedendo un’intervista al periodico Oggi. “Mi sono fatta seguire da una dottoressa”, ha detto l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

Ma cosa è accaduto dopo il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi? La professionista cuneese ha perso ben dieci chili quando si trovava nel centro America. Adesso ha rivelato di averne ripresi cinque dopo la conclusione del programma Mediaset. “Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa”, ha fatto sapere la donna.

Nessun impiego a Mediaset per la prossima stagione televisiva

Per chi non lo sapesse, Elisa Isoardi è figlia di una ristoratrice per questo motivo è un’ottima forchetta. Tuttavia, la professionista piemontese ha un segreto per rimane in forma. E lo svela nel corso della lunga intervista al magazine Oggi, dicendo: “Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate”.

Per il momento la donna non fa parte dei palinsesti Mediaset. “Non c’era niente di concordato. Questo momento di pausa è un periodo di semina, arriverà sia il momento che il progetto giusto”, ha riferito l’artista. Nelle passate settimane si sono rincorse solamente delle indiscrezioni prove di fondamenta sul suo possibile approdo su Canale 5. Ad oggi si trova disoccupata.

La vita sentimentale di Elisa Isoardi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisa Isoardi confessandosi al settimanale Oggi, senza giri di parole, ha voluto fare una puntualizzazione. “Per me l’amore non è un’ossessione, sono impegnativa”, ha chiosato l’ex conduttrice de La prova del cuoco. Quest’ultima, inoltre, ha ammesso di essere ancora single e non essere alla ossessionata dalla ricerca dell’amore. Ovviamente non le mancano gli spasimanti che aspettano con impazienza.