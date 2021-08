Beatrice Valli nella bufera: “Avete il covid perché non siete vaccinati” lei sbotta e svela un problema di salute (FOTO)

Poche ore fa, Beatrice Valli ha annunciato che lei e tutta la sua famiglia hanno contratto il covid. Nel giro di poco tempo, però, è sorta una polemica. In molti si sono scagliati contro di lei asserendo che fosse colpa sua se tutti fossero positivi.

Le accuse fanno capo alla diatriba aperta da mesi, ormai, tra i sostenitori del vaccino contro il covid e i no-vax. Ad ogni modo, nel dibattito è intervenuta anche la diretta interessata, la quale ha fatto una confessione inattesa.

Le accuse contro Beatrice Valli

Beatrice Valli ha il covid, così come il suo compagno Marco Fantini e i suoi figli. Tutti hanno scoperto di essere positivi da pochi giorni e, come prassi, si sono chiusi in casa. Tra tutti, quello che è stato peggio è proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. Questo ha fatto sorgere delle domande nei fan. Alcune persone, infatti, hanno chiesto alla dama per quale ragione lei e la sua famiglia avessero deciso di non vaccinarsi.

Al di sotto di tale commento è scoppiato il caos tra i sostenitori del vaccino e quelli che ritengono che la dama abbia fatto bene. Nel bel mezzo della bufera, però, la diretta interessata ha deciso di intervenire. Beatrice, infatti, ha esordito dicendo di non essere affatto tenuta a dare questo genere di spiegazioni, tuttavia, vuole comunque replicare per educazione. (Continua dopo il post)

Perché la dama non si è vaccinata contro il covid

La donna, quindi, ha detto che il motivo per il quale lei non si è vaccinata non risiede in una specifica volontà. In questo periodo, infatti, le è stato diagnosticato un problema ormonale per il quale sta seguendo delle cure. I medici, dunque, gli hanno consigliato di non vaccinarsi, almeno fino a ottobre. Beatrice Valli, poi, ci ha tenuto ad esprimere il suo punto di vista in merito al vaccino contro il covid. Nello specifico, la dama ha detto che chi è vaccinato non è immune dal virus.

Allo stesso tempo, infatti, può contagiarsi e contagiare. Pertanto, lei ritiene di essere in una posizione sicuramente migliore rispetto a coloro che, invece, da vaccinati vanno in giro come se nulla fosse in barba a tutte le disposizioni sanitarie attualmente in atto. Questo commento ha fomentato ancor di più le critiche. Anche l’influencer Deianira Marzano ha preso la parola per attaccare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, secondo lei, starebbe lanciando messaggi sbagliati.