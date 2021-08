Arisa si è rasata la testa a zero, la cantante costretta a farlo: c’entra un disturbo (FOTO)

Arisa si è rasata i capelli a zero

Senza ombra di dubbio Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è la cantante italiana che con molta probabilità ha cambiato più look in tutta la sua vita. Durante la sua esperienza come professoressa di canto alla 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, l’artista ha sfoggiato parrucche lunghe e corte.

Negli ultimi giorni, invece, in questa calda estate la donna ha deciso di rasarsi la testa a zero. “Ciao! A coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio”, ha scritto Arisa su Instagram. (Continua dopo il post)

La cantante soffre di tricotillomania

Ma per quale motivo Arisa ha avuto questa drastica iniziativa? Circa due anni fa l’ex professoressa di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di essere costretta a tagliarsi i capelli molti corti perché affetta da tricotillomania.

Quest’ultima non è altro che un disturbo ossessivo compulsivo che porta a strapparsi i capelli con le proprie mani. “Soffre di tricotillomania. In parole povere, l’interprete di Sincerità ha questo disturbo ossessivo-compulsivo tendenzialmente causato da stress per cui si strappa i capelli senza rendersene conto, mentre ci giocherella come ogni tanto capita a tutti. Per limitare il problema, insomma, Arisa ogni tanto opta per delle pettinatura piuttosto radicali, cortissime, che le consentono di resistere meglio al disturbo” si legge in rete.

Arisa esce dal cast di Amici di Maria De Filippi

Nel frattempo è ufficiale che Arisa non farà parte del cast della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Infatti, inizialmente la cantante era data per certa a Pechin Express, poi girava voce che avesse rinunciato al reality show targato Sky per rimanere nel talent. Alla fine, però, Rosalba Pippa non farà parte in nessuno dei due progetti televisivi.