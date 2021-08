Massimiliano e Vanessa di Uomini e Donne sono in crisi? Lei: “Abbiamo bisogno di riflettere” (FOTO)

Da un po’ di tempo, i fan di Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto hanno cominciato a notare qualcosa di strano sui social, che ha subito condotto verso un’ipotetica crisi. I due ragazzi, infatti, dacché erano sempre molto presenti su Instagram, hanno smesso di esserlo di punto in bianco.

Questo, naturalmente, unito al fatto che nessuno dei due avesse proferito parola in merito, ha acuito considerevolmente i sospetti sul loro conto. Dopo un bel po’ di rumors, però, è arrivata la risposta da parte di lei.

Le parole di Vanessa sulla crisi

In una recente Instagram Stories Vanessa Spoto ha indirettamente confermato la crisi con Massimiliano. La loro storia è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e in molti hanno messo in discussione il loro legame. Ad ogni modo, contro tutto e tutti, i due sono sempre andati avanti ma, ad un certo punto del loro percorso, qualcosa sembra davvero sia camb8ato. I due hanno smesso di essere presenti insieme sui social e, soprattutto, non pubblicano contenuti in cui appaiono sereni e felici da molto tempo.

A causa di tutti questi dettagli, molti utenti hanno cominciato a sospettare che tra loro le cose non stessero andando molto bene. Dopo svariati pettegolezzi e ipotesi trapelate in questi giorni, la dama ha deciso di replicare. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato una IG Stories in cui ha chiarito tutto, o quasi. La dama ha esordito dicendo che tra lei e Mollicone non fosse finita. (Continua dopo la foto)

Anche Massimiliano parla di momento difficile

Ad ogni modo, qualcosa sembra essere successo. Vanessa, infatti, ha alluso ad una sorta di crisi che sta vivendo con Massimiliano. Nello specifico, la protagonista ha detto che delle volte le persone devono fermarsi un attimo per riflettere prima di andare avanti. Questo è ciò che sta accadendo a loro in questo periodo. Dunque, se i due hanno smesso di apparire sui social e perché necessitano di un momento di riflessione.

Malgrado questo, però, la Spoto ci ha tenuto a chiarire di non aver interrotto la relazione con l’ex tronista. In questo periodo, infatti, la ragazza sta trascorrendo molto tempo in compagnia della sorella del suo fidanzato. Questo, quindi, potrebbe essere un segno distensivo. Anche Massimiliano, dal canto suo, ha detto che questo non è affatto un periodo semp0lice, pertanto, non ci resta che attendere per vedere come si evolveranno le cose.