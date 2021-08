Al Bano fuori da The Voice, ma arriva la rivincita: condurrà un programma suo

Al Bano Carrisi pare si sia preso la sua rivincita dopo l’esclusione da The Voice Senior. Il cantante di Cellino San Marco, è stato scelto come conduttore per un evento importantissimo che interessa la sua terra.

Stiamo parlando della famosa Notte della Taranta 2021, l’evento conclusivo del festival che ogni anno (Covid permettendo) si tiene a Melpignano. L’edizione di quest’anno vedrà come presentatore proprio uno dei pilastri della Puglia, e con grande orgoglio l’artista ha confermato la sua presenza.

Al Bano presenterà La notte della Taranta di Melpignano

A rendere nota la notizia è TvBlog. Sulle pagine online del giornale infatti si può leggere l’indiscrezione che possiamo dire ha rfeso felici tutti i fan di Al Bano. Lo spettacolo, che incanta milioni di telespettatori si svolgerà il 28 agosto e verrà trasmesso sulla rete Rai 1 il prossimo 4 settembre dalle ore 22:30.

Carrisi sostituirà Sergio Rubini, e accanto a lui troveremo oltre che il grande maestro d’orchestra: Enrico Melozzi, Madame. La giovane dopo la partecipazione a Sanremo 2021, sta ottenendo un successo impressionante, soprattutto durante questo periodo estivo con il brano Marea.

Inoltre, per adesso è confermata anche la presenza di un’ospite internazionale. Ci sarà infatti anche la cantante statunitense Patti Smith, diventata famosa grazie al brano Because the Night.

La rivincita del cantante

Come già detto in precedenza, Al Bano Carrisi con la notte della Taranta si prenderà una piccola rivincita nei confronti di Antonella Clerici e The Voice Senior. L’artista, che lo scorso anno insieme a sua figlia Jasmine, ha partecipato come giudice al talent, per questa seconda edizione è stato escluso.

Confermati invece, Clementino, Gigi D’Alessio e la Bertè. Il suo posto verrà preso da Orietta Berti e il motivo resta ancora sconosciuto. La Notte della Taranta 2021 sarà uno dei primissimi concerti televisivi con un pubblico selezionato tramite la presentazione del Green Pass.

A tutti i partecipanti verrà chiesto di mostrare il “cartellino” prima di sedervi e assistere al grande spettacolo. In alternativa al pass, i partecipanti dovranno presentare la prova di tampone negativo nelle 48 ore precedenti al live.