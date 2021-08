Paola Perego su Barbara D’Urso e Mara Venier: “Chi scelgo fra loro? La pizza insieme a Simona Ventura”

Paola Perego come la Ventura su Venier e D’Urso

La settimana scorsa Simona Ventura ha fatto parlare molto di sé per una dichiarazione bizzarra fatto durante una recente intervista per Il Fatto Quotidiano. In quell’occasione la conduttrice piemontese disse che se avesse dovuto scegliere fra Barbara D’Urso e Mara Venier avrebbe scelto la pizza?. “Tra loro due scelgo la pizza“, è la frase in questione pronunciata da SuperSimo.

A distanza di giorni un’altra collega Rai è del suo stesso parere. “Chi scelgo per mangiare una pizza fra Mara Venier e Barbara d’Urso? Scelgo una pizza con Simona Ventura, perché la fa benissimo. Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza. Che è un’arma a doppio taglio”, ha detto Paola Perego in un’intervista contenuta all’interno dell’ultimo numero in edicola del magazine Chi.

Simona Ventura e l’amicizia con la Perego

Dalla prossima stagione televisiva Simona Ventura e Paola Perego saranno alla guida di Citofonare Rai2. Questo programma televisivo andrà in onda a mezzogiorno di ogni domenica, per l’esattezza dalle 11 alle 13. Intervistata da Il Fatto Quotidiano, la presentatrice torinese ha rivelato com’è nata l’amicizia con la collega romana.

“Gli amici nel mondo dello spettacolo? Gene Gnocchi, Teo Teocoli e Paola Perego: con lei avrò un programma su Rai2. Non vado a cercare le persone quando sono al potere, ma quando non lo hanno più: lì mi diventano simpatiche, è una mia prerogativa. Con Paola non ci siamo amate moltissimo, però ho vissuto come un’ingiustizia la chiusura del suo programma e l’ho dichiarato subito sui social. Lei mi ha chiamato. Ci siamo viste a cena ed è nato il nostro rapporto”, ha fatto sapere SuperSimo.

Paola Pergo svela perché ha scelto di lavorare con SuperSimo

In una lunga intervista per il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini la conduttrice romana Paola Perego ha invece svelato per quale ragione ha scelto di lavorare al fianco della collega Rai Simona Ventura.

“Dovevo realizzare un programma per la domenica diverso, tornando dopo tanti anni in quella fascia, senza tradire quel pubblico. Mi sono detta: Perché dovrei condurre con un uomo e non una donna, visto che con Simona mi diverto così tanto? Vogliamo regalare leggerezza e spensieratezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica. Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza”, ha detto la moglie di Lucio Presta.