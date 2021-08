Monica Setta stronca Tiberio Timperi: “E’ vero che non siamo amici. Si va in tv per lavorare”

Monica Setta e Tiberio Timperi non sono amici

Recentemente Monica Setta ha rilasciato una lunga intervista a Lifestyleblog. In tale circostanza la giornalista pugliese ha commentato le dichiarazioni rilasciate ad alcuni magazine dal collega Tiberio Timperi, con il quale conduce da un paio d’anni Uno mattina in Famiglia. Il conduttore romano, confermato quanto detto più volte in passato proprio dalla professionista Rai, ovvero che tra loro non è mai nata un’amicizia. Addirittura ha sostenuto di averla bloccata tramite social e telefono.

“Vedere Tiberio così scoppiettante sui giornali mi fa immenso piacere, ultimamente era provato dall’atmosfera della pandemia. Entrare nella scuderia di La Presse evidentemente gli ha fatto bene”, ha detto la donna. Poi ha fatto una precisazione: “E’ un professionista e centinaia di persone possono testimoniarlo. Che non siamo diventati amici è vero, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi o cene”.

La confessione della conduttrice Rai sul collega romano

Intervistata da Lifestyleblog, Monica Setta ha riferito di aver chiamato Tiberio Timperi una sola volta nella vita, è successo tanti mesi fa, all’epoca lei si fece mandare il suo numero via Whatsapp da un collaboratore del programma.

“Mi aveva chiamato lui per invitarmi a cena appena saputo che avrei sostituito Ingrid Muccitelli alla conduzione nell’agosto del 2019. Quella sola volta che l’ho chiamato fu perché lui aveva avuto un problema per una frase sui calabresi e volevo dargli la mia solidarietà. Dopo di che non ho più avuto modo di cercarlo, dunque non so se mi abbia bloccato o meno. Diciamo scherzosamente che metto a disposizione il mio telefono e i tabulati del gestore per dimostrare che dico la verità. Ma mi chiedo anche da giornalista a chi possa interessare una faccenda come questa ? Io penso che si debba lavorare tutti per il bene di un programma che fa ascolti e piace. Quello è il nostro obiettivo”, ha spiegato la conduttrice di Uno Mattina in Famiglia.

Monica Setta su Ingrid Muccitelli

Mentre su Ingrid Muccitelli, che dalla prossima stagione televisiva farà di nuovo parte del cast di Uno mattina in Famiglia dopo due stagioni passate alla guida di Linea Verde, Monica Setta ha fatto delle dichiarazioni inattese. “Mi piace. Non credo abbia mai fatto la giornalista professionista ma nel nostro programma c’è tanto spazio per l’intrattenimento”, ha detto la donna.

La giornalista non ha nascosto, infine, di aver ricevuto negli ultimi tempi altre proposte oltre alla riconduzione di Uno Mattina in famiglia, dicendo: “Ho rinunciato a fare altro, il direttore di Rai1 mi ha rassicurata dicendomi che con 1mattina in famiglia ho sempre ottenuto ottimi ascolti e sono amata dalla gente”.