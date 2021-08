Romina Power senza freni: i dettagli su Al Bano in camera d’albergo…

L’artista italoamericana senza freni

Nonostante non stiano insieme da diversi anni Al Bano e Romina continuano a riempire i giornali di gossip con rivelazioni e indiscrezioni sul loro rapporto. L’ex coppia della felicità si è lasicata da più di vent’anni ma di recente l’artista italoamericana ha svelato alcuni retroscena sul loro ormai finita storia d’amore.

Romina Power stupisce con una rivelazione

Romina ha recentemente parlato del suo rapporto con la mamma di Al Bano in un’ intervista nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Allo stesso tempo, però, non sono mancate rivelazioni sia sulla vita privata che professionale.

L’artista ha ammesso che con la suocera ha avuto sempre un buonissimo rapporto, mentre sua mamma, Linda Christian non vedeva di buon occhio il suo ex marito. Nel corso della lunga chiacchierata con la presentatrice, la power ha anche rivelato un particolare aneddoto accaduto e le sue parole sono state le seguenti: “La più grande conferma dell’amore avuto da lei è stata quando, dopo tanti anni, io e Albano abbiamo ripreso a cantare insieme. Si è voluta pagare il biglietto da sola. ”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Dopo tanti anni la Power e Al Bano uniti da una forte sintonia

Romina ha anche dichiarato di essere molto felice del rapporto che ha oggi con il suo ex marito. I due con il tempo hanno ritrovato la giusta sintonia e la loro musica infatti continua a far sognare milioni di fan. Infatti, parlando proprio di lavoro ha detto: “Sul palco gli posso dire di tutto, perché in camera d’albergo non può più rinfacciarmi niente…non è cambiato niente, siamo ancora perfetti”.

Insomma, l’affetto e la stima hcel i lega ancora a distanza di anni è davvero fortissimo ma ora bisognerà vedere cosa ne penserà Loredana Lecciso dopo tali affermazioni. E’ inutile dire che tra le due donne non ci sia un buon rapporto, anzi pare che addirittura non si salutano. Al Bano più volte ha espresso il desiderio di volerle vedere “vicine” ma almeno fino ad oggi la cosa sembra al quanto improbabile.