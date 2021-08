Stefania Orlando ferita, l’amaro sfogo: “Vigliacchi e senza coraggio” (FOTO)

Stefania Orlando sbotta su Instagram: il motivo

Da qualche giorno Stefania Orlando è al centro delle polemiche per non aver dato delle giuste attenzioni ad una sua sostenitrice. A tal proposito, nelle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha condiviso un lungo sfogo dove dice la sua contro coloro che le hanno puntato il dito accusandola di essere stata fredda con quella fan. “Dirvi che le offese, a volte molto pesanti, e le cattiverie non mi toccano sarebbe una bugia”, ha fatto sapere la moglie di Simone Gianlorenzi.

Poi la conduttrice ha rincarato la dose, dicendo anche: “Persone che se le incontri per strada non avrebbero mai il coraggio di dirti ciò che scrivono, vigliacchi!”. Tutto è partito quando la donna insieme al marito si trovava in vacanza e non ha voluto salutare la fan. Da lì si è sollevato un polverone di critiche nei confronti dell’ex gieffina.

L’ex gieffina delusa sull’atteggiamento di certa gente

“Devo imparare a dare più peso alle cose belle, alle persone che mi vogliono bene, che mi scrivono frasi piene di affetto e di stima”, ha aggiunto ancora Stefania Orlando sempre sui suoi canali social.

Quest’ultima ha fatto capire a tutti di essere rimasta particolarmente scossa delle critiche ricevute in questi giorni a causa di quella vicenda. Subito dopo l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha aggiunto anche: “Purtroppo è più facile sentire il dolore di un cazzotto che la leggerezza di una carezza”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Stefania Orlando furiosa con certe persone che la insultano

Dopo aver ricevuto tutte queste critiche negli ultimi giorni, Stefania Orlando è giunta a fare una considerazione sui social. Infatti, l’ex gieffina ha ammesso: “Una volta ci si rifugiava in questo mondo parallelo in rete per sfuggire alla realtà, oggi invece succede l’inverso, la realtà è molto più bella dei social”. Ma non è finita qui, la moglie di Simone Gianlorenzi ha chiuso il suo sfogo contro certa gente, scrivendo anche: “Persone aride, vuote, frustrate, livorose, cattive”.