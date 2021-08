Oroscopo 14 agosto 2021: Leone concentrati, incomprensioni per Acquario

Le previsioni dell’oroscopo del 14 agosto denotano una giornata molto positiva per i Leone. I Gemelli devono essere più flessibili, mentre gli Acquario potrebbero avere qualche incomprensione sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno potrebbero vivere qualche momento altalenante dal punto di vista sentimentale. Ci vuole pazienza e attenzione nei rapporti se non volete rischiare di incorrere in spiacevoli discussioni. Forse è il caso di parlare a tu per tu e risolvere le questioni con calma.

Toro. Le persone single avranno delle belle opportunità in questo periodo. Se siete alla ricerca di un nuovo amore è il caso di guardarsi attorno. Sul lavoro, invece, siete abbastanza sicuri di voi, quindi, approfittate di questo per affermarvi professionalmente.

Gemelli. Cercate di essere un po’ più flessibili. Le previsioni dell’oroscopo del 14 agosto denotano una giornata un po’ tesa, pertanto, sarebbe il caso di stemperare la tensione con un po’ di ottimismo e qualche sp0razzo di ironia. Non prendetevi troppo sul serio.

Cancro. Giornata importante per quanto riguarda i rapporti sentimentali. In questo periodo potreste mettere alla prova i vostri senti8menti e capire se il gioco ne valga davvero la candela. Le stelle sono favorevoli e vi invitano a darvi una mossa. In campo professionale, invece, non ci sono grandi complicazioni.

Leone. In questo periodo siete pieni di spirito d’iniziativa. Approfittate di questo momento positivo per concentrarvi un po’ di più sul lavoro. Se state lavorando ad un nuovo progetto, questo è il momento giusto per lavorare sodo.

Vergine. Se avete un rapporto in crisi, questo potrebbe essere il momento opportuno per risolvere tutte le questioni in sospeso. Dal punto di vista professionale, invece, dovete essere più attenti. State commettendo qualche errore di troppo e potreste pentirvene.

Previsioni 14 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. La Luna favorevole renderà questa giornata molto interessante. Approfittate di questo momento per chiarire delle questioni in sospeso. Il tempo è denaro, quindi non perdetene troppo cimentandovi in cose futili.

Scorpione. L’oroscopo del 14 agosto invita i nati sotto questo segno a guardare avanti. Non voltatevi più indietro a guardare un passato che tanto non può più tornare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete molto impegnati, ma dovete chiarire delle questioni per potervi rilassare.

Sagittario. Giornata un po’ burrascosa per quanto riguarda le faccende professionali. Urge un momento di relax, anche solo una giornata. Una piccola fuga dalla realtà vi sarà utile per riordinare i pensieri e, soprattutto, i vostri desideri.

Capricorno. I risultati arriveranno, ma dovete essere pazienti. Non lasciatevi prendere dalla smania di fare tutto e in fretta. Le faccende di cuore, invece, vanno gestite con cautela. Lasciate andare le paure per fare spazio alle emozioni belle e pulite.

Acquario. Sul lavoro potrebbero esserci delle incomprensioni, nulla che non possa risolversi con un po’ di dialogo costruttivo. In amore è opportuno prendere delle decisioni. Cercate di ponderare attentamente le vostre azioni, in quanto sarete dominati dagli impulsi.

Pesci. Spesso tendete a pensare troppo al passato e a rimuginare sulle vostre azioni. Non siate troppo severi con voi stessi. Spesso vi assumete colpe che, in realtà, non avete e questo solitamente vi rende inquieti.