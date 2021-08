Nadia Toffa, due anni dalla morte della conduttrice bresciana. Il tenero ricordo de Le Iene (FOTO)

Secondo anniversario della morte di Nadia Toffa

Sono passati due anni da quel terribile giorno ma nessuno l’ha mai dimenticata. Anzi, il ricordo di Nadia Toffa è più vivido che mai. La giornalista e conduttrice bresciana è venuta a mancare il 13 agosto del 2019, all’età di 40 anni dopo aver lottato con le unghie e con i denti contro un tumore al cervello. Nonostante le varie complicanze, la iena non si era allontanata dal suo lavoro, che tanto amava, fino alle ultime settimane di vita.

Il ricordo de Le Iene Show

Nella mattinata del 13 agosto del 2019 furono proprio Le Iene a comunicare a rendere nota la straziante notizia della morte di Nadia Toffa, e, esattamente come nel 2020, anche quest’anno sui canali social del programma di Italia Uno ideato da Davide Parenti è apparso un ricordo per la compianta giornalista bresciana.

La storia della malattia della 40enne ha commosso gran parte degli italiani, tanto che dopo essere venuti a conoscenza della sua morte, tutto il popolo ha pianto la sua prematura scomparsa. La conduttrice era uno dei volti storici de Le Iene Show r negli anni grazie ai suoi suoi servizi aveva conquistato la fiducia del pubblico. (Continua dopo il post)

La storia di Nadia Toffa

Il calvario di Nadia Toffa è iniziato il 2 dicembre 2017 quando si trovava a Trieste per realizzare un servizio per Le Iene Show. In quell’occasione la giornalista ha avuto un mancamento e per tale ragione è stata ricoverata all’ospedale di Cattinara e successivamente trasferita all’ospedale San Raffaele di Milano con l’elicottero di Silvio Berlusconi. In Dopo alcuni giorni è tornata alla guida del programma di Italia 1.

L’11 febbraio dell’anno successivo dal bancone del format Mediaset ha confessato che l’assenza era dovuta a un tumore cerebrale. La donna ha parlato del suo brutto male sia sui social, sia con un libro Fiorire d’inverno.

Nell’ottobre del 2019, in occasione del primo appuntamento della 24esima edizione de Le Iene, la trasmissione è iniziata ricordando Nadia Toffa con la presenza di 100 iene, e con un filmato inedito dell’ultimo progetto voluto e realizzato dalla stessa Nadia.