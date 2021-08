Massimiliano e Vanessa sotto accusa: “La crisi è finta” ecco cosa faranno a settembre (FOTO)

Solo ieri Vanessa Spoto ha annunciato di essere in crisi con Massimiliano ma, stando a quanto emerso da alcune segnalazioni, pare che la pseudo-rottura sia finta. Alcune persone a loro vicine, infatti, hanno diffuso delle notizie completamente differenti.

Una fan di Deianira Marzano ha rivelato di conoscere i due protagonisti e di sapere che hanno dei progetti molto importanti per settembre. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Crisi finta tra Massimiliano e Vanessa?

Era da un po’ di tempo che Vanessa e Massimiliano non apparivano sui social e questo ha subito fatto pensare ad una crisi, ma essa potrebbe essere finta La Spoto ha spiegato che la storia con Mollicone non è affatto volta al termine, sta di fatto che lei sta trascorrendo molto tempo con la sorella di lui. Tuttavia, entrambi hanno dichiarato che questo non sia un periodo molto semplice. I due hanno detto di essersi preso un momento per riflettere un po’.

Ad ogni modo, questa potrebbe non essere tutta la verità. Una persona che vive a Montemurlo e frequenta gli stessi posti dei due ragazzi, ha dichiarato fermamente di essere a conoscenza di una versione dei fatti completamente diversa. La coppia, infatti, non starebbe assolutamente attraversando un momento di separazione, anzi. Tra loro le cose andrebbero a gonfie vele. (Continua dopo la foto)

Decisione inattesa di Mollicone

Per settembre, infatti, avrebbero intenzione di prendere casa insieme e costruire delle basi solide per il loro futuro. La crisi tra Massimiliano e Vanessa, dunque, sarebbe finta. Gli ex volti di Uomini e Donne, essendo finiti nel dimenticatoio dopo la fine del programma, potrebbero aver deciso di creare un po’ di gossip attorno alla loro relazione in modo da attirare l’attenzione. Se questo, quindi, è un piano studiato ad hoc per avere di nuovo i riflettori puntati, i due sono riusciti perfettamente nel loro intento. Sul web sono in molti a parlare di quanto stia accadendo.

Intanto, Massimiliano ha preso una decisione inattesa. Il giovane ha detto che si allontanerà dai social per qualche settimana in quanto è accaduto qualcosa di molto serio che dovrà gestire. Il giovane non ha svelato di cosa si tratti nello specifico, ma dalle sue parole serie e preoccupate pare sia una cosa piuttosto seria. Inoltre, Mollicone ha spiegato di non essere ancora riuscito a sistemarsi nel lavoro, sta di fatto che sua madre vessa ancora in serie difficoltà.