Maria De Filippi fa fuori Francesco Chiofalo: svelato perché non sarà a Uomini e Donne (FOTO)

Nelle scorse settimane si era parlato di una possibile partecipazione di Francesco Chiofalo a Uomini e Donne, ma Maria De Filippi ha stroncato tutto sul nascere. Il giovane avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di tronista, tuttavia, qualcosa è andato storto.

A quanto pare, dietro questa decisione sembra esserci una precisa volontà della conduttrice. Scopriamo che cosa è emerso sulla vicenda e se il personal trainer ha reagito in qualche modo.

Francesco Chiofalo non sarà a Uomini e Donne

A settembre riaprirà i battenti Uomini e Donne e in questo periodo si stanno facendo delle supposizioni in merito a chi potrebbe andare a ricoprire il ruolo di tronista. Tra i vari candidati era spuntato il nome di un volto abbastanza presente sui social. Il protagonista è Francesco Chiofalo, il quale avrebbe potuto entrare a far parte della corte di Maria De Filippi per farsi corteggiare. La padrona di casa, però, ha deciso di rifiutare l’ipotesi di vedere l’ex di Selvaggia Roma sul trono.

Il motivo pare risieda nel fatto che la conduttrice ha intenzione di apportare delle modifiche importanti al suo format. Il pubblico si sarà, ormai, abituato ai continui cambi di programma della presentatrice e alle modifiche che, di volta in volta, decide di attuare alle sue trasmissione. Ebbene, a quanto pare, da settembre la musica cambierà, ancora una volta, nel talk show pomeridiano.

Il motivo della scelta di Maria De Filippi

Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, dunque, Maria De Filippi avrebbe rifiutato la presenza di Francesco Chiofalo in quanto intende dare luogo ad un trono pieno di gente nuova. Come già dichiarato in una precedente intervista, la moglie di Maurizio Costanzo è stufa di vedere il susseguirsi di persone che, in realtà, più che l’amore sono alla ricerca della visibilità e della fama sui social.

La prossima edizione, dunque, pare sarà caratterizzata da persone “comuni”, che non hanno nessuna attinenza con il mondo dei social media e con Instagram. Saranno privilegiati coloro i quali svolgono professioni umili e che non hanno troppi grilli per la testa. Questo servirà a fermare il fenomeno degli influencer che farebbero di tutto pur di ottenere qualche sponsorizzazione in più? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Ricordiamo che il programma tornerà in onda lunedì 13 settembre su Canale 5 all’orario solito delle 14:45.