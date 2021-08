Brutto momento per Valentina Autiero di Uomini e Donne: “Bisogna fare i conti col passato” cosa è successo (FOTO)

Questa mattina Valentina Autiero ha fatto spaventare i suoi fan in quanto ha annunciato di trovarsi in un brutto momento. La dama ha esordito pubblicando l’immagine di una faccina che piange disegnata su di un vetro.

I fan, chiaramente, hanno cominciato a contattarla e a farle qualche domanda per capire cosa le sia successo. Dopo qualche ora, lei è tornata su Instagram ed ha spiegato cosa le stia succedendo.

Il brutto momento di Valentina

Il pubblico di Uomini e Donne è sempre stato abituato a vedere una Valentina Autiero combattiva e grintosa, ma in questo momento sta vivendo qualcosa di brutto. La protagonista si è sfogata con i fan ed ha dichiarato di essere un po’ triste e malinconica. In questo periodo si sente svuotata e, soprattutto, sente di dover fare i conti con il passato e il presente. In certi momenti della vita si giunge ad un punto in cui è necessario tirare le somme e fare un bilancio complessivo.

Questo momento pare sia arrivato per la dama e le cose che la circondano non la fanno stare serena. Valentina ha spiegato di sentirsi stanca e priva di voglia di adempiere ai suoi incarichi. Vorrebbe smettere di lavorare e di badare alle faccende che ha in programma, tuttavia, non può farlo e questo contribuisce a rendere ancora più frustrante questo delicato periodo.

L’Autiero come la Di Padua

Nel corso del suo sfogo, poi, Valentina Autiero ci ha tenuto a ribadire che a tutti capita di vivere un brutto momento. Anche se lei è sempre stata una donna combattiva è pur sempre umana, pertanto, anche a lei capitano i momenti no. Malgrado questo, però, ha detto che presto si concederà una piccola vacanza. Grazie a questi momenti di relax si augura di riuscire a recuperare le forze.

Ricordiamo che un momento simile è capitato anche a Roberta Di Padua un mese fa. Anche lei, infatti, annunciò ai fan di sentire il bisogno di allontanarsi dai social per un po’ di tempo in modo da fare i conti son se stessa. Dopo circa un mese, poi, è tornata in possesso del suo account ed è apparsa molto più serena e distesa. Che questo accada anche a Valentina? I fan se lo augurano davvero di cuore.