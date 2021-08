Arisa, non solo rasata, il bikini non funziona: si vede tutto al mare (FOTO)

Arisa taglia i capelli e lascia Amici di Maria De Filippi

Negli ultimi giorni Arisa ha dato una svolta alla sua vita. Infatti, dopo aver detto addio ad una sola stagione di permanenza ad Amici di Maria De Filippi, la cantante ha voluto dare un taglio.

Infatti, nell’ultima foto condivisa sul suo account Instagram, Rosalba Pippa si è mostrata ai follower con i capelli rasati e un bikini giallo che mostra più del dovuto. A colpire questa volta è la decisione dell’ex professoressa di canto del talent show di Canale 5 a di dire addio alla sua folta chioma.

La cantante indossa un bikini che difficilmente contiene le sue grazie

“A coloro che mi scrivono in direct: ‘No, perché l’hai fatto?’, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli, non è successo niente. Ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio”, ha fatto sapere Arisa a tutti coloro che la seguono sul noto social network. A colpire, anche le prosperose forme di Rosalba Pippa.

Infatti, nella foto in questione appare con un bikini un po’ striminzito che fatica, e di parecchio, a contenere il suo décolleté prosperoso. Nel frattempo la cantante ha lasciato il talent show Amici di Maria De Filippi. Al suo posto arriverà Raimondo Todaro, che a sua volta ha salutato dopo 15 anni Ballando con le Stelle. (Continua dopo il post)

La ragione dell’addio di Arisa ad Amici

Stando ai primi rumors che circolano in rete la ragione dietro l’addio di Arisa al talent show di Maria De Filippi sarebbe la sua partecipazione a Pechin Express. Certo è che un po’ di tempo fa gli autori che lavorano a stretto contatto con Milly Carlucci, con il quale aveva fatto il Cantante Mascherato, l’aveva cercata fortemente.

Ma Rosalba Pippa aveva rifiutato la proposta perché avrebbe voluto rimanere ad Amici. Resta il fatto che successivamente l’artista ha cambiato idea e la sua decisione ha lasciato tutti a bocca aperta.