Inconveniente per Elisabetta Gregoraci: “Piena di dolori ma lo rifarieri subito”

Elisabetta Gregoraci pieni di dolori dopo il wake board

Dopo aver terminato, per quest’anno, la quinta edizione di Battiti Live Elisabetta Gregoraci si è concessa una vacanza fatta di sole, mare e tanto relax. Ovviamente la soubrette calabrese continua a rimanere attiva sui suoi canali social dove, attraverso delle Stories su Instagram tiene costantemente aggiornati i follower.

Non mancano gli allenamenti ma anche gli sport d’acqua come ad esempio il wake board. A tale proposito, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha commentato così: “Per la prima volta: wake board! È stato divertentissimo… Anche se il giorno dopo ero piena di dolori ma lo rifarei”. Nonostante il piccolo inconveniente la donna ha intenzione di riprovarci nuovamente. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha detto la 411enne.

La soubrette calabrese incantata delle bellezze di Formentera

Chi segue Elisabetta Gregoraci sui social sa perfettamente che in questi giorni si è rilassata nell’isola di Formentera. Rimasta incantata dalla bellezza di quei posti, l’ex gieffina ha voluto commentare cosi su Instagram: “Ho avuto la fortuna di passare una giornata a Formentera, ci ero stata solo di passaggio quasi 10 anni fa. Ho riscoperto un posto bellissimo”.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha poi proseguito la sua descrizione su quel panorama mozzafiato, dicendo anche: “Mare azzurro come il cielo e un tramonto da togliere il fiato. Una giornata spensierata in compagnia degli amici, questo è quello che mi ricorderò di questa isola magica”.

Il ringraziamento di Elisabetta Gregoraci dopo Battiti Live 2021

Martedì scorso, in prima serata su Italia Uno è andata in onda l’ultima puntata della quinta edizione di Battiti Live. Uno show musicale che si è svolto in Puglia, organizzato da Radio Norba e condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Ora che è finito tutto, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha voluto fare dei ringraziamenti speciali, dicendo: “Vi porto sempre nel cuore…senza di voi ed il vostro affetto non sarebbe stato possibile tutto ciò. Grazie”.