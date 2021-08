Martina Grado risponde ai fan: cosa scrisse di Giacomo la prima volta, poi la confessione: “Andai dallo psicologo” (FOTO)

In queste ore, Martina Grado ha risposto alle domande dei fan ed ha fatto delle confessioni su Giacomo, su Uomini e Donne e su alcuni disturbi di cui soffre. La dama ha pubblicato il messaggio che scrisse la prima volta che vide la presentazione dell’ex tronista.

Stando a quanto emerso, pare che la storia d’amore tra i due stia procedendo davvero a gonfie vele. Scopriamo tutto quello che ha confessato la dama.

Le confessioni di Martina su Giacomo e Uomini e Donne

Martina Grado ha risposto ad alcune domande dei fan, in particolare a quelle riferite a Uomini e Donne. Nel dettaglio, ha dichiarato di essersi innamorata di Giacomo sin dal primo momento in cui lo ha visto. Durante il video di presentazione, infatti, capì subito di provare qualcosa per lui. Nel corso del suo percorso, poi, ci sono stati degli alti e dei bassi. Ad ogni modo, ad un certo punto dell’esperienza, comprese che anche il tronista stesse cominciando a provare qualcosa per lei.

A tal proposito, infatti, la ragazza ha confessato di essere arrivata al momento della scelta con qualche consapevolezza in più. Da un lato aveva paura di perderlo per sempre, ma dall’altro aveva perfettamente compreso di essere ricambiata. In seguito, poi, la Grado ha spiegato quali siano i progetti futuri della coppia. I due hanno intenzione di andare a convivere.

La Grado e gli attacchi di panico

Da settembre, infatti, si metteranno alla ricerca di un appartamento in quanto non hanno più nessuna intenzione di vivere separati l’uno dall’altra. Nel corso del botta e risposta con i fan, poi, Martina Grado ha toccato anche un tasto piuttosto dolente, ovvero quello riferito agli attacchi di panico di cui soffre tutt’ora. Quando aveva 16 anni ebbe il primo attacco e, naturalmente, si spaventò moltissimo.

A quel punto decise di andare da uno psicologo per imparare a convivere con questo disturbo. Adesso, infatti, è parte integrante della sua vita e si manifesta nei periodi più stressanti. Con il tempo, però, ha imparato ad accogliere le sue ansie e a tenerle sotto controllo. La cosa fastidiosa è che talvolta le capita di avere questi attacchi anche in momenti in cui sembra apparentemente tranquilla. In realtà, però, caratterialmente è una persona che tende a somatizzare, pertanto, all’improvviso sente di esplodere e le scoppia l’ansia.