Rita Rusic a 61 anni si mostra col baby fidanzato: “Ma è tuo figlio?” (FOTO)

Rita Rusic si fidanzata con un ragazzo molto più giovane di lei

Nelle ultime ore si è sollevata una polemica intorno a Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. La nota attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip recentemente ha reso nota l’identità del suo nuovo fidanzato. A dire il vero, non ha fornito le sue generalità, ma solo una foto. Ed è stato proprio l’immagine postata su Instagram a scatenare una vera e propria bufera social.

Nello scatto in questione si vede la donna mano nella mano con un giovane moro e palestrato, tutti e due in costume. Come era prevedibile, in tanti su IG hanno commentato, domandandosi se quello al fianco della 61enne fosse il figlio. L’enorme differenza di età è sotto gli occhi di tutti, ma l’ex gieffina ha subito commentato con tono scherzoso: “No, non credo sia lui”.

I complimenti da parte degli ex gieffini

Nonostante alcuni utenti che hanno avuto la lingua affilata nei confronti di Rita Rusic, la stragrande maggioranza di messaggi sono di auguri arrivati da alcuni suoi ex compagni di avventura del Grande Fratello Vip. Ad esempio, l’attrice Licia Nunez ha commentato con un entusiasta “spaccate”.

Mentre l’ex modella Fernanda Lessa ha condiviso una serie di emoj “infuocate” sotto allo scatto in questione. Poi anche il commento di Clizia Incorvaia con un “bellissimi”. Complimenti anche da parte di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo e Nuovo Tv. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic)

Le precisazioni di Rita Rusic

A dire il vero, per Rita Rusic non è il primo fidanzato giovane che ha avuto nella sua vita. Dopo essere stata sposata con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, l’attrice è stata legata al venezuelano Ricardo Olivero, che ora ha 48 anni.

Anche quest’ultimo è stato definito da alcuni giornalisti un toy boy, provocando la rabbia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La donna, infatti, ha sottolineato che si trattava comunque di un uomo più che adulto quando ha intrapreso la storia d’amore e non certo di un ragazzino.