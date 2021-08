Volano stracci tra Tiberio Timperi e Monica Setta: “Ha il mio numero ma le impedisco di chiamarmi”

Tiberio Timperi stronca Monica Setta

Stando ai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, Tiberio Timperi e Monica Setta saranno per il terzo anno consecutivo i padroni di casa di Unomattina in Famiglia, il format che va in onda nel weekend della prima rete.

Il professionista romano è la giornalista pugliese sono stati confermati alla guida della nota trasmissione grazie agli ascolti boom che hanno ottenuto. Tuttavia, rispetto alle altre coppie televisive tra i due non c’è alcuna sintonia. Anzi, a quanto pare non si sopportano per niente. La donna ha detto apertamente di non essere sua amica né di avere il suo numero di cellulare.

Ma il collega non è rimasto a guardare facendo una precisazione in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. “La prima cosa è vera, non siamo amici. La seconda no. Ha il numero del mio cellulare, ma sono io che le impedisco di chiamarmi”, ha tuonato l’ex conduttore de La vita in diretta.

Frecciata velenosa di Timperi alla collega?

Ma lo sfogo di Tiberio Timperi non è finito qui. Infatti, intervistato dal magazine Diva e Donna il conduttore di Unomattina in Famiglia ha voluto aggiungere altre cose a quelle dette prima. “Sono un professionista, lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Dopo di che, certo che essere amici aiuta”, ha tuonato l’ex collega di Francesca Fialdini.

Il professionista capitolino inoltre ha ammesso però di aver avuto al suo fianco in passato in televisione: “compagne deliziose come Roberta Capua e Ingrid Muccitelli”. Frecciatina velenosa nei confronti di Monica Setta?

Ingrid Muccitelli sarà nel cast di Unomattina in Famiglia

E a proposito di Ingrid Muccitelli, quest’ultima che recentemente ha deciso di lasciare lo storico programma di Rai Uno Linea Verde, ha scritto il portale web Davide Maggio ritroverà nel suo programma e anche a sua insaputa.

“Sono l’ultimo a sapere queste cose”, ha tuonato il conduttore romano. In poche parole, a Unomattina in Famiglia c’è un bel clima, ha commentato il giornalista e blogger. Certo non deve essere per nulla semplice lavorare al fianco di chi non si sopporta.